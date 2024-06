Napoli, De Laurentiis si coccola Conte | Subito un regalo di benvenuto: affare da 10 e lode in terra spagnola

L’annuncio del nuovo allenatore fa partire il mercato degli azzurri: in arrivo il primo rinforzo che fa felice il tecnico salentino.

Allenatori che arrivano, allenatori che se ne vanno. Il mese di giugno per il mondo del calcio è consacrato per tradizione al mercato dei tecnici. Le società di tutta Europa sono infatti chiamate a scegliere il prima possibile il tecnico cui affidarsi nella stagione successiva, per poi iniziare a programmare il mercato.

L’estate 2024 passerà alla storia come quella dei grandi cambiamenti. Tante big d’Europa, oltre che della Serie A, hanno scelto di avviare nuovi corsi tecnici, per invertire l’andamento ritenuto deludente nell’annata appena andata agli archivi.

Le conferme sono state poche e quasi tutte limitate agli allenatori che hanno vinto almeno un trofeo. Da Inzaghi all’Inter a Guardiola al Manchester City, senza dimenticare ovviamente Carlo Ancelotti al Real Madrid. Tra i pochi ad aver incassato la conferma c’era Igor Tudor, ma la sua permanenza alla Lazio è durata molto poco.

Il tecnico croato ha rassegnato le dimissioni dopo aver constatato l’insanabile divergenza di vedute con la società. Quasi nello stesso momento, l’ex compagno di squadra alla Juventus Antonio Conte veniva invece annunciato dal Napoli come l’allenatore delle prossime due stagioni.

Napoli, l’arrivo di Conte infiamma la tifoseria: ora il mercato

L’arrivo del tecnico salentino ha infiammato la piazza napoletana, che aspettava dal presidente De Laurentiis un segnale così forte all’insegna dell’ambizione e della voglia di rilanciare la squadra al termine della peggior stagione di sempre per una squadra campione d’Italia in carica, classificatasi solo al 10° posto.

L’ingaggio di Conte trasmette la volontà di riportare il Napoli ai piani altissimi del calcio italiano, approfittando magari della stagione di assenza dalle coppe europee, che permetterà all’ex tecnico di Juventus e Inter di far lavorare la squadra durante la settimana per puntare senza mezzi termini alla conquista dello scudetto. Ma Conte fa rima anche con investimenti, già programmati.

Mercato Napoli, si accelera per il primo obiettivo in difesa

Oltre alla spesa per l’attaccante che dovrà sostituire Victor Osimhen, destinato a partire per il valore della clausola rescissoria, la rosa del Napoli registrerà l’arrivo di numerosi altri giocatori, che verranno a rinforzare ruoli chiave come il centrocampo e il cuore della difesa. Per la retroguardia, in particolare, il mirino è stato indirizzato su Mario Hermoso, prossimo allo svincolo dall’Atletico Madrid.

L’esperto difensore spagnolo, classe ’95, non rinnoverà con i Colchoneros ed è da diverse settimane un obiettivo di parecchi top club italiani, oltre che di società dell’Arabia Saudita. L’intenzione del giocatore sembra però essere quella di restare in Europa. Forte fisicamente e tecnicamente, mancino, adattabile sulla fascia sinistra come al centro della difesa, a tre come a quattro, Hermoso è il profilo ideale per il nuovo Napoli. Il suo ingaggio elevato non spaventa De Laurentiis, ma c’è il rischio asta considerando l’interessamento di altre società, tra le quali Inter e Juventus.