Per noi guadagna troppo | Roma, trattativa interrotta sul più bello: per Ghisolfi una grana enorme

L’ostacolo relativo all’ingaggio complica la trattativa di mercato che coinvolge il club giallorosso. Tutti i dettagli.

La stagione della Roma inizia adesso, con alcune scelte in sede di calciomercato che possono indirizzare in un senso o nell’altro i destini degli uomini di Daniele De Rossi. Proprio il tecnico giallorosso nelle ultime ore si sarebbe aspettato un segnale confortante da parte della società.

La dirigenza e l’allenatore hanno condiviso un programma ben preciso, con le strategie che portano a giocatori funzionali al progetto. Solo così sarà possibile lottare ancora per le prime posizioni della classifica. La partecipazione, seppur prestigiosa, a una competizione come l’Europa League ormai non basta più.

Ecco perché tutti in casa giallorossa intendono alzare l’asticella, consegnando al tecnico e ai tifosi una squadra completa in ogni reparto. Il nuovo ds Ghisolfi non si annoierà di certo nelle prossime settimane. L’ultima trattativa tuttavia non sta facendo sorridere chi ama questi colori.

C’è un dettaglio che sta complicando tutto e che allontana il giocatore dalla sua prossima destinazione. Non è ancora dato sapere se i prossimi incontri tra le parti saranno utili per trovare un accordo definitivo e arrivare alle foto di rito. Nel calciomercato moderno si può concludere una trattativa in un momento grazie a piccoli dettagli.

Corsa a ostacoli

Per il nuovo ds della Roma sarà importante presentarsi a Trigoria con i primi colpi quantomeno già impostati. Da questo punto di vista la stagione non è iniziata nel migliore dei modi, a causa di alcune variabili che non dipendono soltanto dal club giallorosso.

Stiamo parlando della posizione di Solbakken e della sua possibile partenza durante la sessione estiva di calciomercato. Ecco cosa potrebbe accadere. C’è un club interessato a ingaggiare il giocatore ma la Roma deve fare un passo indietro.

Quanto mi costi

La strada che dovrebbe condurre Solbakken verso l’uscita da Trigoria non è ancora spianata. Come riportato da Fotbolldirekt infatti il calciatore è vicino al Malmö ma c’è il tema dell’ingaggio da superare. I 700mila euro percepiti dallo svedese a Roma sono decisamente troppi per la squadra interessata.

Dopo il colpo Botheim dalla Salernitana il Malmö ci riprova e pesca ancora dalla nostra Serie A. In giallorosso Solbakken non ha entusiasmato e per lui si profila dunque una nuova avventura lontano dalla Capitale. Il nuovo ds Ghisolfi lavorerà su questa operazione cercando di trovare la quadra con il club svedese.