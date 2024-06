Perisic, terza avventura in Italia | Per gli interisti è una pugnalata: accordo a un passo con i rivali di sempre

Non si placano i rumors di mercato attorno al giocatore croato. Ecco cosa potrebbe accadere nel mese di giugno.

Il mercato è fatto soprattutto di opportunità e quella legata alla possibilità di acquisire un calciatore come Ivan Perisic è troppo ghiotta per non essere considerata. In Italia ci stanno pensando eccome, nonostante un’età non più verdissima (il croato ha compiuto lo scorso febbraio 35 anni) e un percorso che sembra essere arrivato ormai al suo ultimo tratto.

Il ritorno in Croazia, nel suo Hajduk Spalato, è stato interpretato da molti come un ritorno a casa. E non potrebbe essere altrimenti per chi ha giocato in Germania, Italia e Inghilterra, ha vinto e poi è tornato sui suoi passi. Una carriera che in molti sognano ma che in pochi sono riusciti negli anni a realizzare.

Proprio l’Italia è il paese che è rimasto nel cuore di Perisic. La famiglia si è trovata molto bene nel capoluogo lombardo e soltanto alla fine di un lungo tira e molla il giocatore ha deciso di cambiare aria, approdando al Tottenham in Premier League.

Superate brillantemente le 250 presenze con la maglia dell’Inter, l’esterno croato ha dimostrato un grande attaccamento alla maglia e una costanza di rendimento fuori dalla media. In nerazzurro Perisic è riuscito a vincere scudetto, coppa Italia e Supercoppa.

Nuova tappa in Italia?

Ivan Perisic è uno di quei giocatori che tutti gli allenatori vorrebbero avere in rosa. Dal punto di vista atletico ha dimostrato continuità grazie a una integrità fisica per niente in linea con le 35 primavere.

Con la maglia dell’Inter, nel corso dell’era Spalletti, ha fatto vedere quanto fosse prezioso anche in fase di non possesso, elogiato a più riprese dall’attuale ct della nazionale italiana.

Derby per il croato

Un contratto in scadenza e l’ultima danza in un campionato che conosce molto bene. Per chi non ama il nerazzurro sarebbe una vera e propria rivincita. Per ora solo una suggestione ma qualcuno ci avrà pensato. Derby di mercato in arrivo?

Milan e Juventus, alla caccia di un giocatore con spiccate doti offensive ma che sappia garantire anche equilibrio al reparto, potrebbero chiamare Perisic per un’ultima avventura nel belpaese. L’Inter scudettata non avrebbe problemi ad accettare la cosa, magari con un briciolo di rammarico. Simone Inzaghi e i suoi sono sempre più proiettati verso un’altra stagione da protagonisti in Italia e in Europa.