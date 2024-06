Voglio rimanere alla Roma: il giocatore tende la mano, Friedkin non risponde | I tifosi temono il peggio

Un calciatore della Roma vorrebbe restare a tutti i costi in giallorosso, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Capitale

La Roma di Daniele De Rossi ha concluso la sua stagione al sesto posto guadagnando l’accesso alla fase a gironi della prossima Europa League. I giallorossi fino alla penultima giornata hanno sperato nella qualificazione in Champions League e nel caso in cui l’Atalanta fosse arrivata quinta si sarebbero spalancate ugualmente le porte della competizione più prestigiosa per club.

La Dea, però, ha terminato il proprio campionato al quarto posto e di conseguenza non ha permesso la Roma di strappare il pass per la prossima Champions. In attesa di capire quali saranno le mosse del club giallorosso in sede di calciomercato, occorre registrare la situazione relativa ad un tassello della rosa attuale a disposizione di De Rossi.

Calciomercato Roma, quale futuro per Dybala?

Sono tanti calciatori sotto la lente di ingrandimento in casa giallorossa in vista della prossima stagione. Andrà fatta chiarezza, per esempio, sul futuro di Paulo Dybala. La Joya ha vissuto un’altra stagione caratterizzata da problemi fisici che gli hanno precluso la possibilità di scendere in campo nei match cruciali di Europa League e campionato.

Secondo le ultime indiscrezioni, José Mourinho – ormai prossimo a diventare il nuovo allenatore del Fenerbahce – avrebbe chiesto alla società turca di portare l’argentino a Istanbul. Poi c’è Romelu Lukaku, il quale è arrivato l’estate scorsa in prestito secco dal Chelsea, il suo futuro salvo clamorosi sviluppi non sarà della Capitale.

Roma, Llorente vorrebbe essere riscattato: la situazione

Il difensore spagnolo Diego Llorente, arrivato a gennaio 2023 in prestito dal Leeds, è in attesa di scoprire cosa gli riserverà il futuro. Il 30 giugno prossimo scadrà il prestito e qualora la Roma non decidesse di riscattarlo (servono circa 5 milioni di euro, ndr), tornerà tra le file degli inglesi.

View this post on Instagram A post shared by Diego Llorente (@diego_2llorente)

La sua volontà però è quella di rimanere in giallorosso e in un post pubblicato su Instagram ha ribadito il suo desiderio: “È tempo di guardarsi indietro e fare una valutazione. Non possiamo essere contenti perché avevamo la squadra per andare oltre e siamo stati molto vicini a raggiungere grandi obiettivi. Grazie per il vostro sostegno in ogni partita. Siete stati incredibili. Giorni di disconnessione, di riposo e di attesa”.