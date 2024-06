Colpo in Serie A, Lukaku rimane in Italia | Roma e Napoli fuori dalla corsa: lo prende un’altra Big

Il Chelsea non intende puntare su Romelu Lukaku in vista della prossima stagione: nuova chance in Serie A?

Romelu Lukaku nella stagione appena conclusa ha militato tra le file della Roma che è riuscita a prelevarlo dal Chelsea in prestito secco grazie al pressing di José Mourinho. Il rendimento del belga in giallorosso è stato ad ogni modo interessante: 21 gol complessivi in 37 presenze tra Serie A, Europa Leagie e Coppa Italia.

Il suo contributo però non è risultato sufficiente per consentire alla Roma di strappare la qualificazione in Champions League con i giallorossi che si dovranno accontentare anche nella prossima stagione dell’Europa League. Il futuro di Lukaku, che dal primo luglio tornerà ad essere ufficialmente un calciatore del Chelsea, però è tutto da scrivere con una permanenza nella Capitale che appare altamente improbabile per via del lauto ingaggio che percepisce.

Lukaku, il Chelsea pronto a scaricarlo nuovamente: altra chance in Serie A?

La cosa certa è che il Lukaku non rientra nei piani del Chelsea in vista della prossima stagione, il belga quindi sarà solo di passaggio a Londra in attesa di scoprire la sua nuova destinazione. La Roma, come detto, appare improbabile che possa pensare di imbastire una nuova trattativa con i Blues, ma al tempo stesso c’è un’altra squadra nella nostra Serie A chi potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane.

Ci stiamo riferendo al Milan che, dopo aver perso Giroud destinazione Stati Uniti d’America, interverrà sul mercato per acquistare un centravanti con l’obiettivo di rimpinguare la rosa. Sicuramente le mosse di mercato verranno intraprese, poi per essere perfezionate, solo dopo l’arrivo ufficiale del nuovo tecnico che salvo clamorosi sviluppi sarà Fonseca.

Milan, giusto puntare su Lukaku?

Ma Lukaku sarebbe l’attaccante giusto per il Milan? Il belga, che lo scorso 13 maggio ha compiuto 31 anni, sicuramente potrebbe arrivare per cifre contenute che visto che il Chelsea non vede l’ora di scaricarlo, tuttavia il suo ingaggio rappresenterebbe a tutti gli effetti un ostacolo da affrontare. Dai londinesi Lukaku percepisce dodici milioni di euro, una cifra proibitiva per il Milan.

Forse i rossoneri farebbero meglio a virare su altri obiettivi: profili più giovani ma che hanno già dimostrato il proprio valore in Europa come per esempio l’attaccante del Feyenoord Santiago Gimenez o Jonathan David del Lille.