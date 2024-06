Ve lo diamo in cambio di Koopmeiners: la Juventus scende a compromessi | Sacrificio enorme per una giusta causa

Per arrivare a Koopmeiners la Juventus non può tirarsi indietro: deve sacrificarlo per acquistare il gioiello olandese

Dopo la separazione consesuale tra Massimiliano Allegri e la Juventus a causa di comportamenti da parte del mister poco consoni nei confronti di dirigenti e giornalisti, si può ufficialmente sostenere la chiusura di un’era.

Il mister livornese è stato un’icona per il club bianconero, lasciando un’impronta vincente nelle sue due avventure, la prima durata dal 2014 al 2019, la seconda dal 2021 al 2024, nelle quali ha vinto 12 trofei: 5 Scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.

Per avviare il nuovo ciclo Cristiano Giuntoli ha scelto il suo erede: Thiago Motta. La chiamata per l’italo brasiliano è arrivata grazie alla sua incredibile stagione alla guida del Bologna conclusasi con un’impresa, riportando il club rossoblù in Champions League dopo 60 anni.

Uno stile di gioco totalmente opposto al suo predecessore con un calcio volto all’offensività e al pressing alto. Si schiereranno con una linea a quattro, che muta grazie ai movimenti dei centrali sia in fase difensiva che offensiva, e tre centrocampisti che supporteranno il trio d’attacco, in un 4-3-3 o 4-2-3-1.

Obiettivo di mercato

Il mister ha già espresso le sue preferenze in ottica calciomercato con tutti i riflettori che cadono sul nome di Teun Koopmeiners, centrocampista classe 1998 dell’Atalanta, che nelle ultime due stagioni ha dimostrato di essere uno dei migliori nel suo ruolo.

L’olandese in 51 partite giocate con la maglia nerazzurra ha segnato 15 gol e servito 7 assist, terminado la stagione con l’eccezionale vittoria dell’Europa League contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Numeri incredibili per un centrocampista che gli sono valsi l’interesse dei top club europei, tra cui la Juventus.

Sacrificio obbligatorio

La richiesta da parte del presidente Percassi per il loro gioiello si avvicina a circa 70 milioni di euro; una cifra elevatissima per la Vecchia Signora intenzionata ad utilizzare il budget per più reparti, che ha l’obiettivo di abbassare la parte economica con l’inserimento di una contropartita.

All’interno dell’affare il club bianconero è pronto ad inserire Dean Huijsen, in prestito alla Roma nel 2024, valutato tra i 25–30 milioni di euro, l’esatta cifra offerta dal Borussia Dortmund per portarlo in Bundesliga. Il profilo del classe 2005 piace molto a Gasperini, che necessita assolutamente di un difensore centrale in vista della prossima stagione a causa della rottura del crociato del ginocchio sinistro di Scalvini che lo terrà lontano per almeno 6 mesi dai campi da gioco.