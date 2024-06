Grandi manovre in casa Roma: salutano Lukaku per prendere lui | Bomber da 30 gol a stagione

Inizia il mercato della Roma con l’addio di un top player: saluta Lukaku ma è già stato trovato il bomber sostituto

La stagione 2023-2024 si è conclusa anche per la AS Roma, che nel totale si è classificata sesta nel campionato di Serie A rf è uscita ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio e in semifinale di Europa League contro il Leverkusen, che ha perso l’unico match dell’anno in finale contro l’Atalanta di Gasperini.

Un bilancio non totalmente negativo grazie alla qualificazione alla prossima edizione di UEL ma che lascia amarezza, con l’arrivo di Daniele De Rossi alla guida della squadra della Capitale in seguito all’esonero di Mourinho che aveva acceso la speranza di ritornare in Champions League dopo 5 anni.

Nei suoi primi match l’ex campione del mondo aveva una media punti da Scudetto, che però è calata drasticamente nelle ultime partite passando dal quarto al sesto posto in classifica, con Inter, Milan, Juventus, Bologna ed Atalanta qualificate alla massima competizione europea per club.

A prescindere dal risultato ottenuto in campo il lavoro di De Rossi andrà giudicato quando allenerà la rosa per un’intera stagione, ma gli va comunque riconosciuto il merito di come ha rivoluzionato la squadra e rivitalizzato alcuni calciatori che prima erano totalmente ai margini del progetto.

Progetti futuri

Mentre una parte del club è volata in Australia per disputare l’amichevole contro il Milan vinta per 5-2, l’altra è rimasta a Trigoria per programmare il futuro della società giallorossa e attuare le giuste manovre che permetteranno di gettare le basi per la Roma del futuro.

Il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi è gia immerso nell’ambiente, di fatti sta valutando con estrema attenzione i costi di gestione del club, i contratti dei calciatori in rosa e come raccogliere i 10 milioni di plusvalenza da chiudere entro il 30 giugno, così da eliminare i paletti imposti dalla UEFA in chiave mercato.

Attacco da sistemare

Oltre a ciò sta lavorando insieme alla dirigenza per il nuovo mercato che verrà, che sarà fondamentale per dare a De Rossi una rosa quanto più competitiva possibile e permettergli di ambire nuovamente ai vertici della classifica, aumentando di anno in anno il blasone della società.

Il primo reparto su cui intervenire è l’attacco con l’avventura di Romelu Lukaku alla Roma che è ufficialmente terminata per la decisione di non volerlo riscattare a causa dei costi troppo elevati. Il suo sostituto è gia sul taccuino; si tratta di Serhou Guirassy, attaccante guineano dello Stoccarda, che ha portato il club tedesco al secondo posto in Bundesliga grazie al suo incredibile bottino di 30 gol stagionali in 30 match disputati. Il classe 1996 ha una clausola di 17.5 milioni di euro, che fa gola al club giallorosso che sembrerebbe realmente intenzionato ad instaurare una trattativa per portare il bomber in Italia e sognare nuovamente il ritorno in Europa.