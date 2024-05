Schumacher, i tifosi non possono crederci: ‘È successo giorni fa’ | La triste notizia arrivata in giornata

Mentre permane il riserbo più assoluto sulle condizioni dell’ex pilota tedesco, una notizia getta i tifosi nello sconforto.

A dodici anni di distanza dal suo secondo e definitivo addio alla Formula 1 e a undici dal terribile incidente sulle nevi di Meribel, il ricordo delle gesta sportive di Michael Schumacher è ancora vivo nella memoria degli appassionati e non solo.

Sì, perché negli ultimi anni la Formula 1 ha vissuto un poderoso incremento a livello di numero di tifosi e di spettatori dei Gran Premi, in pista e dalla televisione, oltre che un boom sui social. In tanti si sono appassionati alla classe regina del motorsport proprio negli ultimi anni, trascinati dalle imprese dei campioni d’oggi.

Da chi, come Lewis Hamilton e Fernando Alonso, non ha alcuna intenzione di appendere il casco al chiodo e punta anzi a dare filo da torcere ai talenti della nuova generazione, fino a Max Verstappen, reduce da tre titoli mondiali consecutivi e già lanciato verso il quarto che lo proietterebbe nella storia.

Al netto di un inizio di stagione con qualche delusione, infatti, l’olandese è pronto ad affiancare proprio Hamilton e Sebastian Vettel in caso di quarto titolo consecutivo, a una sola lunghezza dal record di cinque detenuto proprio da Schumacher. Il campione ex Benetton, Ferrari e Mercedes detiene ancora oggi tanti primati della storia della Formula 1, ma quanto fatto dal tedesco in carriera va oltre i numeri.

Schumacher, l’agghiacciante notizia che arriva dall’Inghilterra

Proprio grazie al titolo vinto nel 2023 con sei gare d’anticipo Verstappen ha eguagliato quanto fatto da Schumi nel 2002, mentre il ritiro vissuto dall’olandese in Australia lo scorso marzo gli impedirà di imitare almeno per quest’anno Michael, che proprio nel 2022 riuscì ad andare a podio in tutte le gare del Mondiale.

Vedere Schumacher nel paddock, magari come team principal o come commentatore, renderebbe migliore la Formula 1 d’oggi, ma purtroppo il destino si è come noto accanito sul tedesco, sulla cui salute vige il massimo riserbo per volontà della famiglia. Solo pochi amici fidati sanno come sta realmente Michael e quanto sia difficile la sua vita dopo quell’incidente, ma una notizia arrivata dall’Inghilterra ha gettato nel panico i suoi tifosi.

Schumacher, la famiglia non s’arrende: l’ultima decisione

Secondo quanto pubblicato da ‘The Sun’, infatti, la moglie di Schumacher, Corinna, avrebbe messo in vendita gran parte del patrimonio di famiglia per pagare le cure che servono a mantenere in vita il marito. La cifra necessaria si avvicinerebbe ai 7 milioni di euro, evidentemente tanti anche per una famiglia ricca, che da 10 anni sta vivendo un vero e proprio calvario.

Nel mese di maggio alcuni degli orologi appartenuti a Schumacher sarebbero stati messi all’asta a Ginevra e venduti per 4,4 milioni di euro. Tra questi, un Patek Philippe modello 1948 di cui furono realizzati solo 58 esemplari in tutto il mondo, venduto a 2,5 milioni. Sempre secondo il tabloid inglese la signora Schumacher avrebbe venduto anche l’aereo privato della famiglia e alcuni immobili. La notizia non è stata confermata, ma neppure smentita, e non fa che aumentare l’angoscia di chi ha vissuto l’epopea di Schumacher in Formula 1 o semplicemente di chi si è fatto raccontare le sue imprese.