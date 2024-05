Sinner, la nuova fiamma esce allo scoperto: “Siamo fidanzati ma…” | Una verità che nessuno si aspettava

Il campione altoatesino è tornato in campo al Roland Garros, ma spuntano nuovi dettagli sulla nuova storia d’amore con una collega.

Parigi, si sa, è la città dell’amore. Quale miglior occasione allora per la nuova coppia glamour del tennis di uscire allo scoperto se non quella del soggiorno nella capitale francese, seppur per ragioni lavorative, che si spera si prolunghino per il maggior tempo possibile?

Jannik Sinner è tornato in campo al Roland Garros dopo oltre un mese e mezzo di assenza forzata. L’infortunio all’anca che ad inizio aprile lo costrinse al ritiro al torneo di Madrid ha fatto tremare a lungo il campione altoatesino e i suoi tifosi, ma alla fine le conseguenze, almeno per il momento, sono state meno serie del previsto.

Durante la conferenza stampa dello scorso 5 maggio Sinner aveva annunciato la sofferta rinuncia agli Internazionali d’Italia, allungando anche un punto interrogativo sulla partecipazione allo Slam francese che chiuderà la stagione sulla terra rossa prima del via del breve, ma intenso, swing sull’erba.

“Non tornerò fino a quando non starò bene e quando non avrò la certezza di non mettere a rischio il resto della stagione e le prossime” disse Jannik scuro in volto. Evidentemente il lavoro del suo staff e i giorni trascorsi a Torino al J Medical sono stati sufficienti per scacciare i fantasmi, così Jannik è tornato a giocare e a vincere a Parigi.

Kalinskaya-Sinner, la nuova coppia del tennis mondiale

Peccato che il fatto tecnico abbia, almeno per il momento, lasciato spazio al gossip e in particolare alla nuova storia d’amore che Sinner sta vivendo con la collega russa Anna Kalinskaya. Dopo il famoso zoom sulla chiamata “Anna” comparsa sul cellulare di Jannik mentre firmava un autografo e dopo essere stati “pizzicati” proprio a Torino, i due sono usciti allo scoperto.

Classe ’98, quindi di tre anni meno giovane rispetto a Sinner, Anna è attualmente al numero 25 del ranking WTA e sta vivendo l’anno migliore della propria giovane carriera, avendo raggiunto tre mesi fa i quarti di finale agli Australian Open. Insomma, proprio mentre Sinner vinceva Anna si rivelava e chissà che anche questo non abbia contribuito a far scoppiare una scintilla che, tuttavia, i due innamorati vogliono resti “privata”.

Kalinskaya spegne il gossip: “Sto con Jannik, ma…”

Tanto Jannik quanto Anna, infatti, si sono limitati ad “ammettere” l’inizio della propria love story, anticipando però ai giornalisti l’intenzione di non dare altre informazioni “in pasto” agli amanti del gossip: “Abbiamo iniziato a comunicare quest’anno, ma non vi dirò i dettagli” ha telegraficamente detto Kalinskaya ai media, poco prima di assistere dalla tribuna al match del primo turno del Roland Garros vinto da Sinner contro Eubanks.

Sulla stessa lunghezza d’onda si era sintonizzato poco prima Sinner. Con la consueta educazione, Jannik ha risposto a una domanda sul tema, lasciando intuire tuttavia che quelle sarebbero state le sue uniche affermazioni sulla sua vita privata: “Lo sapete, non mi piace parlare tanto della mia vita privata, più di questo non dico. Sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato” ha detto Sinner prima di trepidare in tribuna per il match tra la compagna e la francese Burel. La speranza di entrambi, e dei tifosi di Jannik, è che l’amore porti anche nuovi titoli…