Schumacher, la famiglia del campione è senza parole: ‘Situazione gravissima’ | Non doveva andare così

Dieci anni e mezzo dopo il drammatico incidente, si torna a parlare dell’ex pilota tedesco: parenti e tifosi senza parole.

Il Mondiale 2024 di Formula 1 è iniziato nel segno della Red Bull di Max Verstappen. Ma… non troppo. Dopo un terzo del proprio percorso, infatti, il campionato numero 75 della storia ha già causato qualche delusione imprevista al campione olandese.

Super Max sembra infatti sì avviato verso il quarto titolo consecutivo, che gli permetterebbe di eguagliare la striscia stabilita da Sebastian Vettel e da Lewis Hamilton, ma i risultati stanno arrivando all’insegna di un dominio meno spiccato rispetto a quello registrato nel 2023.

Dei tre mondiali già nella bacheca di Verstappen, infatti, quello del 2023 è stato quello accompagnato dal maggior numero di record. Tanti sono stati i primati ritoccati dall’olandese in quello che è stato un vero e proprio anno di grazia, che per il momento non si sta ripetendo sugli stessi livelli nel 2024.

Sono tuttavia già in tanti a pronosticare che Verstappen sarà in grado di dare l’assalto anche al record dei cinque mondiali consecutivi, detenuto da Michael Schumacher, iridato con la Ferrari tra il 2000 e il 2004. Il fuoriclasse di Hürth resta nel cuore degli appassionati di tutto il mondo non solo per le sue gesta in pista, ma anche per il terribile agguato riservatogli dal destino.

Calvario Schumacher, il riserbo della famiglia

Il drammatico incidente sugli sci avvenuto a Meribel il 29 dicembre 2013 ha segnato per sempre la vita di Michael e dei suoi famigliari. I suoi tifosi vivono invece da ormai oltre 10 anni nella speranza di un segnale positivo dalla famiglia, che ha deciso di mantenere un riserbo assoluto sulle condizioni di Michael.

Oggi nessuno sa davvero come stia l’ex pilota di Benetton, Ferrari e Mercedes. Solo pochi amici fidati, tra i quali lo storico team principal della Rossa dell’epoca, Jean Todt, è in costante contatto con i familiari, ma anche al francese è stato richiesto di non divulgare notizie sulla salute di Schumi. Purtroppo, però, un fatto di inaudita gravità ha scosso la già difficile quotidianità della famiglia.

Falsa intervista a Schumacher: arriva la sentenza

Fece infatti scalpore la presunta intervista pubblicata dalla rivista tedesca “Die Aktuelle” il 15 aprile 2023, realizzata a Schumacher attraverso l’ausilio dell’intelligenza artificiale. La famiglia, inevitabilmente sdegnata, ha optato per le vie legali ed ora è arrivata la sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Monaco di Baviera.

Funke, casa editrice di “Die Aktuelle”, sarà costretta a versare 200.000 euro di danni alla famiglia Schumacher. Un risarcimento che comunque potrà lenire solo in parte il dolore e l’incredulità per aver letto frasi come “La mia vita è completamente cambiata dall’incidente”, ovviamente mai pronunciate dall’ex pilota.