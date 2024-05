Lazio, l’addio di Guendouzi non spaventa Lotito | Un altro top player già scalpita: guiderà il centrocampo biancoceleste

Si profila un’estate di cambiamenti per i biancocelesti: oltre a tanti senatori anche il francese va verso l’addio. Il sostituto è pronto.

Per la prima volta dopo cinque anni la Lazio ha chiuso il campionato alle spalle della Roma. La lotta per la supremazia cittadina nella Capitale è sempre sentita, anche se a conti fatti da troppi anni si tratta di un “titolo” più che mai platonico, essendo le due squadre lontane dai primi posti della classifica.

Era dalla stagione 2018-’19 che i biancocelesti non erano costretti a guardare “le spalle” dei cugini. Da quell’anno l’Aquila era sempre riuscita a volare più in alto, con l’apice raggiunto nella scorsa stagione quando sotto la guida di Maurizio Sarri la Lazio riuscì a conquistare uno storico secondo posto, miglior risultato della gestione Lotito.

Pur mai realmente in corsa per lo scudetto al cospetto del super Napoli di Luciano Spalletti, la Lazio si rese protagonista di un’annata di assoluto valore, ma quest’anno Immobile e compagni non sono riusciti a ripetersi. Troppe le problematiche non solo di natura tecnica che hanno condizionato il rendimento della squadra di fatto fin dal ritiro.

La staffetta in panchina tra lo stesso Sarri e Igor Tudor ha tuttavia consentito alla Lazio di chiudere il campionato in crescendo. Già fuori dalla Champions al momento dell’arrivo del tecnico croato, l’ex allenatore di Verona e Marsiglia può rimpiangere solo la rocambolesca eliminazione subita ad opera della Juventus nella semifinale di Coppa Italia.

Lazio, il mercato prende forma: Guendouzi verso l’addio

In campionato, invece, il passo è stato da scudetto, con una sola sconfitta, pur molto pesante perché avvenuta proprio nel derby. Il pass per l’Europa League rappresenta comunque un buon punto di partenza per il futuro, alla vigilia di una sessione di mercato che si annuncia particolarmente intensa per i biancocelesti.

Proprio il lavoro di Tudor ha infatti permesso di rivalutare alcuni componenti della rosa che nella prima parte di stagione non sembravano essersi integrati al meglio, o magari non erano semplicemente adatti alla filosofia di gioco di Sarri. Al contrario, uno dei migliori giocatori della prima metà di annata è però a un passo dall’addio.

La Lazio scopre Kamada: rinnovo a un passo

L’avventura alla Lazio di Mattéo Guendouzi sembra infatti giunta ai titoli di coda. Il centrocampista francese, acquistato la scorsa estate per prendere il posto di Sergej Milinkovic-Savic, ha subito conquistato i tifosi e si è imposto a suon di buone prestazioni. Eppure il suo nome è sulla lista dei cedibili e le proposte non dovrebbero mancare.

“Colpa” anche del difficile rapporto sviluppato con lo stesso Tudor, fin dai tempi della comune esperienza al Marsiglia. Di contro, Daichi Kamada si appresta ad essere un punto fermo della nuova Lazio. Dopo mesi da oggetto misterioso sotto la gestione Sarri il giapponese è letteralmente rinato con Tudor, che lo ha provato con successo come centrocampista e come trequartista. In scadenza di contratto a giugno, Kamada ha già dato mandato ai propri agenti di trattare il prolungamento, nonostante le sirene della Premier abbiano già cominciato a farsi sentire. Il primo tassello della nuova Lazio è pronto.