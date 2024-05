Ma dove vuoi andare, tu resti qui | Ribaltone Napoli, alla fine rinnova il contratto | Convinto a un passo dall’addio

Sembrava avesse le valigie già pronte, ma è stato convinto a rimanere: colpo di scena, il calciatore resta a Napoli

Il campionato del Napoli è oramai terminato; una stagione disastrosa continuamente contestata dalla tifoseria, poichè la squadra di Aurelio De Laurentiis ha terminata al decimo posto in classifica, dicendo addio a qualunque competizione europea.

Era impensabile per chiunque pronosticare un rendimento del genere, considerando che la stagione è stata disputata da Campioni d’Italia in carica, con la ex squadra di Luciano Spalletti che dominò il campionato con 90 punti aggiungendo in bacheca il terzo Scudetto della loro storia.

Eppure è così, la squadra partenopea ha conquistato un record, ma in negativo, della peggior stagione post Scudetto della storia del calcio italiano, collezionando 53 punti a discapito del Torino post Superga, che considerando l’ottenimento a vittoria di 3 punti e non 2, ha chiusa a 58 totali.

C’è bisogno di seguire un progetto a lungo termine che ripristini la reputazione del club e non commettere lo stesso errore di questa stagione di puntare il dito sempre e solo contro gli allenatori, con Garcia, Mazzarri e Calzona che hanno avuto il medesimo risultato.

In arrivo un top

C’è bisogno di alzare l’asticella secondo il presidente e di trovare l’uomo giusto che possa portare il Napoli nuovamente ai vertici del calcio italiano. Queste caratteristiche rispettano a pieno il profilo di Antonio Conte, fermo da più di un anno, che in qualunque club sia andato ha sempre lasciato la sua impronta.

L’accordo è oramai ad un passo: un triennale di 6.5 milioni di euro + bonus per portare sulla panchina uno dei migliori allenatori al mondo, con il quale si sta già discutendo di mercato riguardo ad una squadra che in estate verrà totalmente rivoluzionata.

Deve restare

La permanenza di Alex Meret, ad un anno dalla scadenza del contratto con il Napoli, non è mai stata certa a causa del suo rendimento altalenante, ma con l’arrivo di Conte in panchina, potrebbe cambiare tutto, dandogli un’altra possibilità di difendere i pali azzurri.

Secondo TMW, il portiere convocato da Spalletti per Euro 2024 è un profilo molto gradito dall’allenatore leccese che spinge per la sua permanenza. L’unico nodo da sciogliere resta quello contrattuale, con un incontro programmato nei prossimi giorni tra il suo entourage e la società, che in caso di esito positivo renderebbero ancora più longevo il rapporto tra le due parti iniziato già più di 6 anni fa.