Lo voglio a tutti i costi: Napoli, il nuovo allenatore ha fatto il primo nome | De Laurentiis ‘costretto’ a spendere

Per un allenatore top c’è bisogno di una squadra top. Iniziano le prime richieste: De Laurentiis dovrà spendere sul mercato

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, farà di tutto per archiviare l’attuale stagione appena terminata come i peggiori Campioni d’Italia della storia con 52 punti, battendo il record negativo del Torino dopo Superga che ne collezionò 58 tenendo conto dell’assegnazione dei 3 punti a vittoria.

Impronosticabile un rendimento del genere quando l’anno precedente hanno terminato da primi in classifica con 90 punti, eppure l’incubo più remoto si è trasformato in realtà: come sottolineato dal presidente in una delle sue ultime interviste, c’è assoluto bisogno di rivoluzionare il club.

Cambierà l’organigramma dirigenziale, con Manna come nuovo acquisto già ufficializzato, cambieranno le infastrutture utilizzate dai componenti della società ed è stato istituito il progetto per il nuovo stadio di proprietà; tutte mosse che hanno il fine di portare il Napoli sempre più nell’elite del calcio.

A breve sarà anche ufficializzato il nuovo allenatore, con i tifosi speranzosi che non venga commesso l’errore della stagione appena finita. C’è bisogno di un mister che sposi un progetto a lungo termine, esattamente l’opposto di ciò a cui si è assistito quest’anno con tre allenatori cambiati.

Voci di mercato

Tutte gli indizi portano ad un solo nome, Antonio Conte. Il mister leccese, fermo oramai da un anno e mezzo, ha assoluta voglia di ritornare ad allenare e lo fa proprio in una delle piazze più calorose della Serie A, nelle quali ha sempre desiderato lavorare, come sottolineato in una puntata del programma “Belve”.

Si vocifera un triennale da 6.5 milioni di euro + bonus annui, con un enorme budget di mercato a disposizione di circa 200 milioni di euro, i cui 2/3 saranno finanziati con molte probabilità dalla cessione di Victor Osimhen tramite la sua clausola di 130 milioni.

Ancora insieme

Con il bomber nigeriano in partenza, la dirigenza partenopea sta valutando chi possa essere il profilo migliore per sostituirlo. Il suggerimento arriva proprio da Conte, che vorrebbe nuovamente allenare Romelu Lukaku che ha disputato la sua miglior stagione in carriera proprio con l’ex Inter , Juventus e Chelsea.

Il belga è attualmente in prestito alla Roma di De Rossi ma non verrà riscattato dal club giallorosso, facendo dunque ritorno al Chelsea. Il club londinese ha fissato il prezzo per lasciarlo andare via ad una cifra vicina ai 40 milioni di euro, abbordabile per le casse del Napoli, che in caso di acquisto avrebbero ancora un altissimo budget per sistemare la rosa seguendo le indicazioni di Conte e puntare al quarto Scudetto.