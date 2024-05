Pirlo in Serie A ma non con la Samp | ‘Gli affidano una panchina importante’: ecco la chance che aspettava da tempo

Continuano i cambi di panchina, questa volta in Serie A: Andrea Pirlo è pronto ad una nuova avventura da allenatore

È arrivato quel periodo dell’anno dove la sessione di calciomercato è iniziata e le trattative sono all’ordine del giorno. Non sono solamente i calciatori i protagonisti, in particolare in quest’estate, ma gli allenatori e i tantissimi cambi di panchina ai quali stiamo assistendo.

In Premier League il West Ham ha esonerato David Moyes e ha ufficializzato David Lopetegui, vicinissimo al Milan nelle scorse settimane; il Chelsea ha esonerato Pochettino ed è in chiusura per Enzo Maresca, appena salito con il Leicester; il Brighton ha salutato De Zerbi, e si ipotizza un clamoros ritorno di Potter; il Liverpool ha salutato Kloop e accolto Arne Slot.

In Bundesliga il Bayern Monaco ha esonerato Tuchel con Kompany in pole per la panchina, mentre il Bayer Leverkusen ha confermato Xabi Alonso; in Liga il Barcellona e Xavi sono vicinissimi nuovamente al punto di rottura mentre il Real e l’Atletico Madrid hanno rinnovato Ancelotti e Simeone.

In Eredivise, l’Ajax ha dimostrata di non avere continuità con John Van’t Schip, terminando quinta in campionato dopo esser stata ultima nelle prime dieci partite stagionali. Al suo posto Francesco Farioli del Nizza, che diventa il primo italiano ad allenare la squadra olandese.

Serie A

In Serie A il discorso è ben più ampio, con tanti cambi già confermati e altri all’orizzonte. È stato confermato De Rossi alla Roma, così come Fabio Cannavaro all’Udinese, mentre è ufficiale l’addio di Thiago Motta saluterà il Bologna dopo l’impresa della qualificazione in Champions League, mentre il Milan, Napoli e Fiorentina salutano rispettivamente Pioli, Calzona e Italiano.

L’italo brasiliano firmerà con molte probabilità con la Juvenuts dopo l’addio di Allegri, mentre i rossoneri sono in pole per Fonseca. Per il Napoli c’è da attendere, sta trattando con Antonio Conte e lo stesso Italiano, ma occhio a Gasperini che potrebbe lasciare l’Atalanta dopo la storica vittoria in Europa League.

Aria di cambiamento

Adriano Galliani, vicepresidente del Monza, sta provando a convincere in tutti i modi Raffaele Palladino a rimanere alla guida del club. Il tecnico italiano però si sente pronto per una nuova avventura e potrebbe approdare alla Fiorentina, che lo ritiene tra i preferiti per il dopo Italiano insieme ad Aquilani.

L’ex Milan sta dunque già valutando i possibili sostituti per garantire al Monza la continuità sperata in Serie A, tra i quali spunta il nome di Andrea Pirlo, che potrebbe lasciare la Sampdoria rimasta in Serie B per ritornare in Serie A alla guida della squadra lombarda, dopo l’esperienza con la Juventus nella quale vinse due trofei.