Gasperini, che sorpresa: nel suo futuro c’è solo una squadra | Lo Scudetto non è più un miraggio

Non è più un obiettivo così lontano dopo la vittoria dell’Europa League: Gasperini vuole vincere lo Scudetto

Si conclude una stagione meravigliosa per l’Atalanta ed i suoi tifosi, con la vittoria di uno dei trofei più prestigiosi per un club, l’Europa League, che cancella l’amarezza dell’ennesima sconfitta in finale di Coppa Italia, anche questa volta contro la Juventus, terminata per 1-0.

Dopo 21 anni di carriera, dove in ogni esperienza ha lasciato la sua impronta, Gian Piero Gasperini vince il suo primo trofeo. Una conquista di certo non banale, ancor di più nel modo in cui è avvenuta, portando il primo titolo europeo alla squadra bergamasca, realizzando il sogno di un intero popolo.

Il cammino della Dea è stato strepitoso, frutto di otto anni di sacrificio e dedizione. Battuto complessivamente 3-2 lo Sporting agli ottavi di finale, battuto il Liverpool di Kloop complessivamente 3-1 con un netto 3-0 ad Anfield e battuto il Marsiglia per un totale di 4-1, fino a trovare il Bayer Leverkusen all’ultimo match.

Data sfavorita da qualunque pronostico perchè si affrontavano gli imbattibili. La squadra di Xabi Alonso ha vinta la Bundesliga per la prima volta nella sua storia senza mai perdere, arrivando allo stesso modo in finale di Europa League, perdendo però nettamente per 3-0 contro la corazzata nerazzurra che ha riportata in Italia un trofeo europeo che mancava dal 2010.

Stagione storica

Una stagione storica per l’Atalanta che verrà ricordata per sempre nella storia del club, ma che apre alla possibilità di viverne un’altra dalla medesima importanza, grazie ai risultati raggiunti nell’atuale stagione che le permettono di competere su cinque fronti diversi.

Oltre al campionato e alla Coppa Italia, essendo arrivata in finale di quest’ultima parteciperà alla Supercoppa Italiana a quattro con Milan, Inter e Juventus, ma avrà a che fare anche in ambito europeo essendosi qualificata alla prossima edizione di Champions League e dovendo disputare la Supercoppa Europea con la vincitrice della UCL, una tra Real Madrid e Borussia Dortmund.

Decisione cruciale

Nell’intervista rilasciata post vittoria dell’Europa League contro il Bayer Leverkusen, Gasperini ha fatto preoccuare i tifosi, non dichiarando per certa la sua permanenza nella stagione 2024-2025 alla guida dell’Atalanta, con nuovi stimoli e nuove squadre che potrebbero incombere e fargli sposare un nuovo progetto.

La volontà del mister è quella di alzare l’asticella e cercare di conquistare trofei anche in ambito nazionale, con l’obiettivo mirato verso lo Scudetto. Starà a lui valutare se la squadra nerazzurra sia la realtà giusta per realizzare questo sogno, ma occhio ad Aurelio De Laurentiis in forte pressing per portarlo a Napoli, che potrebbe essere la motivazione giusta per dar via alla separazione dopo otto anni.