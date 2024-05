Paralizzato a terra, veli intorno al giocatore | Per i compagni di squadra è un colpo al cuore

Ecco che cosa è successo in campo durante la gara di campionato. Tifosi e giocatori col fiato sospeso fino al verdetto finale.

Sono stati dei minuti lunghissimi quelli che hanno accompagnato il terribile evento. Ancora una volta per tifosi e giocatori l’unica cosa possibile è stata pregare e aspettare in silenzio. Lo stadio si è ammutolito all’improvviso alla ricerca di un segnale di speranza. In questi casi non ci sono colori o rivalità. L’amore per la vita deve vincere sempre.

Dopo qualche attimo di tensione finalmente il verdetto. A pochi passi dal termine di una stagione lunga ed estenuante come questa, l’ultimo pensiero dei giocatori in campo sarebbe stato proprio quello di vivere un momento ad alto impatto emotivo.

La mente torna subito al caso di Eriksen con la Danimarca e a quel malore che avrebbe potuto cambiare in peggio la carriera dell’atleta. Fortunatamente in quel caso la situazione fu resa meno grave dalle circostanze e dalla buona sorte.

Quando accadono episodi come questo è davvero difficile rimanere lucidi. I tifosi accorsi allo stadio hanno temuto il peggio. Ecco che cosa è successo. Per come si erano messe le cose è stato davvero un esercizio di autocontrollo pensare a un epilogo positivo della vicenda.

Uno scontro terribile

È successo tutto nei minuti finali di Getafe-Maiorca, gara valida per la Liga spagnola. Il portiere di casa David Soria, a seguito di uno scontro fortuito di gioco è rimasto a terra privo di sensi.

Da quel momento in poi lo stadio si è come spento e tutti i partecipanti all’evento si sono chiesti che cosa stesse succedendo, pensando inevitabilmente al peggio. Ambulanza in campo e teli alzati per tutelare il giocatore a terra. Poi il segnale e un grande sospiro di sollievo.

Allarme rientrato

Attorno a Soria si sono appostati i compagni di squadra mentre gli infermieri hanno cercato di intervenire in maniera il più tempestiva possibile. Dopo circa dieci minuti di trepidante attesa, ecco la notizia che tutti stavano aspettando. Il segnale positivo è arrivato.

David Soria si è alzato da solo in piedi prima di essere trasportato in ospedale per i controlli del caso. Il portiere è fuori pericolo e questa è la notizia più bella dopo tutto quello che è successo. I tifosi possono stare tranquilli e non vedono l’ora di rivedere in campo il proprio beniamino.