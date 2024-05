Non accetterà mai il Napoli: sfuma il sogno per la panchina | Tutta colpa della Champions League

Dallo scudetto al rischio di un anno senza coppe: il tracollo del Napoli è senza fine e potrebbe avere conseguenze sulla prossima stagione.

Dagli altari alla polveri, dalla cavalcata al calvario in meno di 12 mesi. Le ultime settimane con lo scudetto sulle maglie per i giocatori del Napoli rischiano di essere peggiori rispetto alle prime. Non si tratta di un paradosso, bensì della conseguenza del cammino da incubo vissuto dagli azzurri in questa stagione.

La resa incondizionata al Bologna nella penultima partita della stagione al Maradona ha trasformato in una missione quasi impossibile anche la qualificazione all’Europa League per la prossima stagione. Il tutto cinque giorni dopo il malinconico pareggio in casa dell’Udinese del grande ex Fabio Cannavaro.

L’era Calzona, iniziata all’insegna di qualche buona prestazione e di risultati discreti, rischia di concludersi con una media-punti inferiore rispetto a quelle registrate dalle due precedenti gestioni tecniche, quella di Rudi Garcia e di Walter Mazzarri. A conferma di come non siano stati gli allenatori il problema di fondo del 2023-’24 vissuto dal Napoli.

Il record italiano di 14 partecipazioni consecutive alle coppe europee, detenuto proprio dal Napoli fiore all’occhiello della gestione De Laurentiis, rischia così di concludersi nel peggiore e soprattutto nel più imprevisto dei modi, a meno che la squadra non riesca ad ottenere in extremis la qualificazione per la Conference League.

Napoli all’anno zero: quale futuro senza Coppe?

Sebbene la gestione del post-scudetto non sia mai semplice, in particolare per società poco abituate a vincere, nessuno si sarebbe aspettato un tracollo di questo tipo da parte del Napoli proprio pochi mesi dopo la gioia per la conquista del terzo Tricolore della storia azzurra. Tracollo le cui conseguenze potrebbero prolungarsi nel tempo.

Sebbene lo stesso De Laurentiis si sia assunto da tempo le responsabilità per gli errori commessi, proprio la mancata partecipazione alle coppe nella prossima stagione, e in particolare alla Champions League, potrebbe infatti pesare in chiave mercato, oltre che nella scelta del nuovo allenatore.

Napoli, De Laurentiis sogna Gasperini: ma senza Champions…

Alcuni dei profili sondati da De Laurentiis potrebbero infatti declinare la proposta del Napoli in assenza della vetrina europea. Tra questi Antonio Conte, ma anche Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta è un vecchio pallino di ADL, ma è reduce da un’annata esaltante con la Dea, a un passo dalla qualificazione alla Champions 2024-’25.

Il dibattito impazza da tempo sui social. “Ma perché Gasperini dovrebbe lasciare l’Atalanta che giocherà la Champions al 99%, per andare al Napoli che FORSE farà la Conference?” si chiede un utente di X tra i tanti. Il rischio ridimensionamento per gli azzurri è quindi concreto, con la conseguenza di dover avviare un nuovo ciclo ripartendo a fari spenti.