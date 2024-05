Chi ha detto Fonseca? Andiamo dritti su De Zerbi | Strategia svelata, l’obiettivo è lo Scudetto

Rivoluzione in vista nel panorama delle panchine italiane ed internazionali: svolta a sorpresa per il tecnico bresciano.

L’attesa per il calciomercato alle porte? O per Euro 2024? Niente affatto. O meglio, non solo… La fine della stagione calcistica di club 2023-’24 porta parecchia curiosità tra gli addetti ai lavori e gli appassionati in particolare per l’imminente inizio del vorticoso domino delle panchine.

Mai come nelle prossime settimane, infatti, assisteremo a tante novità nel panorama degli allenatori per la prossima annata. In Italia, ma non solo. Se infatti l’estate 2025 sembra poter già essere fin d’ora quella dei cambiamenti per le due squadre più forti del pianeta, Manchester City e Real Madrid, merita attenzione il succoso antipasto del 2024.

Dalla Juventus al Milan, passando per Napoli, Bayern Monaco, Liverpool, Manchester United e quasi sicuramente anche Barcellona, la curiosità è tanta per sapere chi andrà dove, ma anche per capire se qualche nome illustre tra gli allenatori resterà disoccupato e, proprio malgrado, dovrà attendere una chiamata a stagione iniziata.

Perché se c’è chi, come Jürgen Klopp, ha già anticipato di volersi prendere una pausa, in tanti hanno voglia di rientrare. Le panchine destinate a liberarsi sono tante, ma i tecnici in lista d’attesa o comunque pronti a giocarsi una chance importante per la propria carriera sono anche di più. Poche settimane, comunque, e sapremo.

Impazza il mercato allenatori: big italiane e straniere coinvolte

Già, perché per tradizione il mercato degli allenatori deve concludersi al massimo entro la prima decade di giugno. Poi, a prendere il sopravvento sarà il mercato, ma ancora prima la programmazione della nuova stagione, da concertare proprio con l’allenatore prescelto. Il tutto in vista di una stagione, la prossima, che per molti club sarà letteralmente senza respiro.

Tra questi non ci sarà però il Milan. O meglio, i rossoneri saranno protagonisti della nuova Champions League, con due partite in più garantite nella prima fase, ma non del Mondiale per club dell’estate 2025. La volontà della società è comunque quella di lottare per lo scudetto e per questo la scelta del nuovo tecnico che prenderà il posto di Stefano Pioli non potrà essere sbagliata.

Panchina Milan, non solo Fonseca: De Zerbi guadagna posizioni

Sfumate le possibilità Lopetegui e Conceiçao, Paulo Fonseca è attualmente in pole position per la panchina rossonera. L’ex Roma è reduce dalla delusione con il Lille, che ha fallito l’accesso diretto alla prossima Champions League. Un ostacolo in più nella trattativa per liberarsi dal club francese, con il quale ha un altro anno di contratto, così il Milan è pronto a valutare alternative.

La più suggestiva porta a Roberto De Zerbi. Il tecnico bresciano ha sorprendentemente concluso in anticipo la propria avventura al Brighton con un annuncio che sembra il preludio ad un salto di qualità. Tante big straniere sono sulle sue tracce, ma il ritorno in Italia nel club che lo ha visto crescere come calciatore potrebbe essere soluzione gradita anche ai tifosi rossoneri, oltre che in linea con un club che ha storicamente puntato su tecnici votati a un gioco propositivo.