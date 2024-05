Allegri, Juventus già nel dimenticatoio | È pronto per la panchina più amata di tutte

L’ex tecnico bianconero, a poche ore dall’addio medita il grande ritorno. Sarebbe una svolta incredibile. I dettagli.

Sarebbe un passo davvero clamoroso, pronto a dare un senso a una carriera già ricca di successi. Massimiliano Allegri ha lasciato la Juventus da vincente, con quella Coppa Italia in bacheca che vale molto di più di quanto si potrebbe pensare.

L’ex tecnico della Juventus si è tolto qualche macigno dalla scarpa. Sì perché tutti lo aspettavano al varco, erano pronti a farlo fuori e lui ha lasciato alla sua maniera. Probabilmente in società c’era qualcuno che non vedeva l’ora di poter vivere esattamente questo epilogo.

E così è stato. Un sorriso, una coppa al cielo e la consapevolezza che per entrambi (squadra e allenatore) la storia era finita. Erano infatti ormai mesi che i tifosi lamentavano una mancanza di gioco e di idee, con gli ultimi risultati che rischiavano di mettere a repentaglio una cruciale qualificazione Champions.

Poi ecco la risalita e quei risultati utili a condurre la nave in porto una volta per tutte. La Juventus non ha brillato dal punto di vista tecnico ma Allegri sa di aver centrato l’obiettivo. Per il futuro Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori dovranno pensare a qualcosa di diverso.

La strada è tracciata

Dal punto di vista tecnico i bianconeri hanno deciso di intraprendere un nuovo percorso. Si parla molto del possibile arrivo di Thiago Motta e a questo punto la filosofia incarnata dal club in campo seguirebbe altri valori.

Un’idea di gioco davvero distante dai paletti di allegriana memoria. Ma che fine farà il tecnico livornese? Ecco cosa potrebbe accadere proprio nei prossimi mesi. Nel frattempo i bianconeri sperano di tornare competitivi e determinati per la corsa scudetto.

Futuro in bilico

C’è chi parla di anno sabbatico per Max ma attenzione alle sorprese. Secondo infatti le ultime indiscrezioni, l’ex tecnico della Juve potrebbe essere un nome buono per la Nazionale italiana dopo gli Europei. Al momento il ct Spalletti non sembra aver mostrato segnali di insofferenza ma nel calcio tutto è possibile.

Alla guida dell’Italia Allegri potrebbe in un certo senso chiudere un cerchio e dimostrare a tutti ancora una volta il proprio valore. Esattamente quello che vogliono i suoi sostenitori. Secondo la filosofia del tecnico livornese il calcio è un gioco semplice e alcune scelte lo sono ancora di più.