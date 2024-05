Inter, grave perdita in difesa: la cessione è imminente | Marotta ha in tasca il sostituto

L’addio del top player della retroguardia interista si consumerà nelle prossime ore, con l’ad nerazzurro che ha trovato già il suo rimpiazzo.

In casa Inter c’è ancora grande gioia per lo scudetto conquistato qualche settimana fa. Un traguardo importantissimo, inseguito da diversi anni dal club meneghino, e che prende delle dimensioni storiche sai perché è quello che è valso la seconda stella, e sia per la modalità in cui è arrivato. Il campionato è infatti stato nettamente dominato dagli uomini di Simone Inzaghi, che non hanno avuto rivali.

A dimostrazione dunque che oltre al grande lavoro del tecnico e della dirigenza, il livello della rosa è davvero alto, e i calciatori sono molto forti. Di ciò però se ne sono accorti anche in giro per l’Europa, e di conseguenza diversi club hanno cominciato a mettere nel mirino i top player nerazzurri. L’ultimo in ordine di tempo è il forte difensore centrale.

Questa però più di una semplice voce sembra essere il preludio ad un addio annunciato per il calciatore, sancendo così una gravissima perdita nella retroguardia interista. Per questo motivo dunque la società, più che provare a trattenere il big, sta già lavorando alla sua sostituzione, e l’ad Beppe Marotta non si sta facendo trovare impreparato.

Un addio duro da digerire per l’Inter

Negli ultimi giorni sta circolando sempre con maggiore insistenza la voce che vorrebbe Stefan de Vrij molto vicino al trasferimento al PSV Eindhoven. Questa indiscrezione sta trovando parecchi riscontri, e a quanto pare non dispiace affatto alle due parti in causa.

Il calciatore tornerebbe volentieri in patria. La società meneghina invece, visto il suo contratto in scadenza nel 2025, lo cederebbe di buon grado. Il club dirà addio ad un elemento importante della rosa, ma allo stesso tempo incasserà dei soldi freschi per il cartellino di un giocatore in scadenza tra poco più di un anno.

Marotta studia già le alternative

Per sostituire il calciatore olandese, ma anche per rafforzare il reparto arretrato interista, Beppe Marotta ha già messo nel mirino diversi elementi, ancor prima delle voci sul suo possibile addio.

Il primo nome sulla lista è di sicuro quello del capitano del Torino Alessandro Buongiorno, che quest’anno si è consacrato ed è pronto a fare il salto di qualità in un club di livello più alto.