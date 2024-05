Il Milan si sblocca, ecco il bomber scelto da Ibra | Agilità e potenza in un solo giocatore

Il Milan si è deciso a preparare l’affondo: finalmente il nuovo bomber dell’attacco rossonero è stato scelto

La stagione del Milan sta giungendo al termine, ma non come ci si aspettava ad inizio agosto. Si prospettava un’annata gloriosa, ma si è rivelata l’esatto opposto, venendo continuamente pervasa dalle critiche della tifoseria.

Nonostante la vendita di un perno della squadra come il centrocampista Sandro Tonali, i rossoneri grazie ad un’enorme cifra sul mercato spesa di 130 milioni di euro avevano rivoluzionato la squadra, rendendola più completa ed appetibile sia nell’undici titolare che nella panchina, ma ciò non è bastato.

L’esito è stato il medesimo dell’annata post Scudetto: nessun trofeo aggiunto alla bacheca storica del club. Hanno terminato il campionato secondi in classifica, sono usciti ai quarti di Coppa Italia contro l’Atalanta di Gasperini, fuori ai gironi di Champions League e fuori ai quarti di Europa League contro la Roma di De Rossi.

Il capro espiatorio, soprattutto dopo l’ennesimo Derby della Madonnina perso grazie al quale l’Inter ha ottenuto l’aritmetica per la seconda stella, è stato attribuito a Stefano Pioli. Il mister con molta probabilità saluterà il Milan, dopo quasi 5 anni ed 1 Scudetto, sancendo la fine di un ciclo.

Bisogna ripartire

La volontà del presidente Gerry Cardinale e della dirigenza rossonera è quella di ricercare un nuovo allenatore che guidi il club e con egli impostare il nuovo mercato, che avrà un’importanza chiave per la stagione 2024-2025, per la quale non è ammesso non vincere.

Lo stesso Zlatan Ibrahimovic, senior advisor del Milan, ha postato una foto sui propri canali social nei cui occhiali era riflesso il Mapei Stadium, stadio in cui vinsero lo Scudetto nell’annata 2021-2022, chiarendo con decisione l’intenzione del club di voler tornare ad essere la squadra da battere.

Il prescelto

Il primo ruolo sui cui intervenire, oltre essere il più urgente per la partenza del titolare che lo ricopriva, è uno dei ruoli più fondamentali in uno schema di gioco. Si tratta della punta centrale, con Olivier Giroud che si è trasferito in MLS ai Los Angeles Fc, terminando la sua avventura in rossonero dopo tre anni.

Sono tanti i candidati per comporre il tridente d’attacco insieme a Rafael Leao e Christian Pulisic, ma il nome più caldo è quello di Benjamin Sesko, attaccante del Lipsia, in grado di fondere in un unico giocatore il vecchio ed il nuovo esemplare di centravanti, unendo un’ottima tecnica e capacità di giocare con la squadra ad una strabiliante agilità e facilità di calcio. La sua valutazione si aggira intorno ai 60 milioni di euro, certamente non economica, ma il Milan è pronto a far faville per aggiudicarsi il bomber sloveno voluto da tutta Europa.