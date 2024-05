Juventus, nuova scossa di terremoto: ‘Insieme ad Allegri me ne vado anch’io’ | Il suo fedelissimo leva le tende

Ennesima stangata in casa Juventus: con l’addio oramai ufficializzato di Allegri, via un altro pezzo della squadra

In casa Juventus non c’è mai tregua. Gli ultimi anni sono stati tra i più travagliati della società bianconera, con un cambio totale dell’organigramma del club, sanzioni economiche e penalizzazioni inflitte durante il corso del campionato, che hanno inevitabilmente condizionato i risultati della squadra.

Chi però è sempre rimasto è stato Massimiliano Allegri, alla sua ottava stagione in bianconero, che nonostante il dissenso da parte degli opinionisti e dei tifosi ha sempre voluto guidare la Vecchia Signora indistamente, rifiutando offerte da tutti i top club mondiali come Manchester United, Bayern Monaco e Real Madrid.

Al tecnico toscano per la conferma erano stati chiesti due obiettivi da perseguire: il raggiungimento dei primi quattro posti in classifica e la conquista della Coppa Italia. Entrambi sono stati rispettati, con i bianconeri che chiuderanno tra il terzo e quarto posto e con la finale vinta all’Olimpico contro l’Atalanta per 1-0.

Un trionfo che portato la Juventus alla sua 15esima Coppa Nazionale vinta e ad Allegri il primato dell’allenatore più vincente della competizione, ma i festeggiamenti sono durati ben poco, con il club che ha comunicato sui propri canali social l’esonero dell’allenatore.

Separazione ufficiale

La decisione è arrivata da parte del club in seguito ad alcuni comportamenti di Allegri non adeguati nei confronti della terna arbitrale, dei giornalisti e di alcuni dirigenti, ritenuti inaccettabili e ben lontani dallo stile che il club ha sempre voluto mostrare.

A due giornate dal termine termina dunque l’avventura di uno degli allenatori bianconeri più vincenti di sempre: 12 trofei alla Juventus, di cui 5 scudetti, 2 Supercoppe Italiane e 5 Coppa Italia, (oltre al raggiungimento di due finali di Champions League, perse contro il Barcellona nel 2015 e Real Madrid nel 2017).

Ennesimo addio

Insieme ad Allegri potrebbe partire il calciatore più utilizzato durante i suoi otto anni alla Juventus. Si tratta di Alex Sandro, terzino brasiliano dei bianconeri, che ha collezionato oltre 250 presenze con il club, dimostrandosi per un certo periodo uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

Il contratto scadrà a fine stagione, con la società che non sembra intenzionato a rinnovarlo per il netto calo delle sue prestazioni, chiudendo così la sua avventura dopo quasi 10 anni. Su di lui c’è forte interesse da parte di varie squadre della Saudi Pro League, in Arabia Saudita, ma starebbe considerando l’idea di tornare in patria per vivere l’ultimo step della sua carriera.