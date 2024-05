“Pensavo fosse meglio”: Baldanzi è già sul patibolo | Esperienza brevissima con la maglia della Roma

L’avventura a Roma sembra possa durare meno del previsto: la permanenza di Baldanzi dai giallorossi non è più così certa

L’ultima partita dei giallorossi è stata un vero e proprio disastro. Lo scontro diretto contro l’Atalanta di Gasperini per la lotta al quinto posto e alla conseguente qualificazione alla prossima edizione di Champions League è terminato sul punteggio di 2-1 con la doppietta di De Ketelaere e gol di Pellegrini.

Un risultato fin troppo bugiardo con la Dea che ha costruita un’infiinità di occasioni da gol non concretizzate, dimostrando una forma fisica brillante nonostante i tanti impegni tra Coppa Italia , campionato ed Europa League, surclassando totalmente la Roma di De Rossi, apparsa fisicamente stremata.

I giallorossi hanno subito un evidente calo. Dal primo match di De Rossi datato 20 gennaio al 31 marzo ha vinto il 78% delle partite con una media di 2.6 gol fatti/subiti, a differenza del 29% di vittorie e di 1.1 gol fatti/subiti dal 1 aprile; una disparità abissale.

Nelle due partite decisive della stagione ha subita un totale di 57 tiri, ridimensionando totalmente le sue ambizioni. Fuori dall’Europa League contro l’imbattibile Bayer Leverkusen e quasi sfumata la possibilità di qualificarsi, con la stessa Atalanta a +3 punti ma con una partita in meno da disputare.

Lavoro del mister

Tutto ciò era previsto in seguito alle incredibili prestazioni sfornate dalla Roma dall’arrivo dell’ex campione del mondo sulla panchina. Senza di lui non si pensava minimamente di poter raggiungere un posto in Champions League, dunque non va fatto l’errore che da Mourinho a De Rossi non sia cambiato nulla.

A prescindere dalla posizione terminerà il campionato con una media poco superiore a 2 punti per partita, il che implica che nel campionato odierno sarebbe arrivato terzo in classifica, solo dietro a Milan e Inter, le due rose ad oggi più forti del campionato. De Rossi ha fatto un gran lavoro e questo gli va riconosciuto.

Esperienza finita

Questo campionato non sarà altro che un punto da cui ripartire, perchè sono tanti gli aspetti positivi da considerare. C’è anche il calciomercato che aprirà a breve e che permetterà alla Roma di colmare alcune lacune e rafforzare al meglio la rosa.

In merito ai prossimi acquisti e alle prossime cessioni del team giallorosso si sono espressi vari speaker e giornalisti della rubrica di Romanews.eu, in particolare sul tridente d’attacco, che probabilmente verrà rivoluzionato con i possibili addii di Lukaku e di Dybala. Analizzando i calciatori presenti in rosa c’è fiducia ma non da parte del giornalista Melli, in particolare su Tommsao Baldanzi, sul quale è stato molto duro:“Tra quelli che restano, Baldanzi pensavo fosse meglio come giocatore. Farei una riflessione”. Il classe 2003 non ha effettivamente ancora inciso con la maglia della Roma, ma ha anche avuto poco minutaggio; sarà dentro o fuori, o verrà messo al centro del progetto o potrebbe considerare di intraprendere una nuova avventura lontano dalla Capitale.