Un sogno che diventa realtà, finalmente c’è anche la firma | Il colpo grosso lo mette a segno la Roma

Aria nuova in casa giallorossa: è arrivata l’ufficializzazione del primo tassello per la prossima stagione.

Per la Roma la partita casalinga contro il Genoa è stata quella dei saluti e di qualche addio. Il commiato stagionale dalla squadra al termine dell’ultima partita casalinga non è stato particolarmente caloroso, al termine di un’altra annata priva di titoli.

L’Olimpico si è in realtà vestito a festa per l’ennesimo sold out, ma al netto del meritato riconoscimento per una squadra comunque capace di raddrizzare la stagione dopo la pessima partenza, l’applausometro ha toccato l’apice per un giocatore che la maglia giallorossa non la indossa più da tempo.

Toccante è stato infatti il tributo che lo stadio intero ha riservato ad un amato ex come Kevin Strootman, all’ultima partita della carriera con il Genoa e in Serie A, e ricordato con affetto dal popolo giallorosso per la sua lunga, ma anche sfortunata, militanza con la Roma, tra il 2015 e il 2019.

Sincero anche il saluto a Romelu Lukaku, che ha bagnato con un gol decisivo la sua ultima probabile partita in giallorosso, così come ovviamente a Daniele De Rossi. L’ex centrocampista ha compiuto un ottimo lavoro nei primi quattro mesi sulla panchina della Roma e rappresenta ad oggi la miglior garanzia per i tifosi per il futuro.

Roma, parte il nuovo corso: c’è l’ufficializzazione

Una volta che la stagione sarà stata archiviata, infatti, ci sarà da pensare alla programmazione della prossima annata e in particolare del calciomercato estivo. Lo stesso allenatore ha chiarito di avere ben chiare le indicazioni da fornire alla società per la campagna acquisto. L’obiettivo è chiaro: rinforzare la rosa con elementi adatti al calcio che ha in testa De Rossi.

Così, in attesa dell’ufficializzazione del rinnovo del contratto del tecnico, in società si lavora alacremente in vista di una sessione che vedrà anche tante partenze. Il primo passo è stato l’individuazione di colui che dovrà mandare avanti le trattative. Seppure il suo passaggio alla Roma sia stato… ufficializzato da altri.

Roma, il mercato può partire: scelto il direttore sportivo

“A breve arriverà un direttore che conosce molti più giocatori di me” aveva anticipato De Rossi. Detto, fatto, ecco Florent Ghisolfi. Il nuovo direttore sportivo della Roma, sostituto di Tiago Pinto, dimessosi lo scorso 3 febbraio, è in arrivo dal Nizza e proprio il club francese ha anticipato la notizia: “Florent andrà alla Roma, siamo felici per lui. È un ragazzo che apprezzo molto, gli auguro il meglio” le parole del presidente Jean-Pierre Rivère.

Classe ’85, ex centrocampista con una breve carriera soprattutto in Ligue 2, Ghisolfi è uno dei giovani dirigenti più apprezzati a livello internazionale. Dopo un breve percorso da tecnico, si è fatto apprezzare come dirigente al Lens, al Lorient e dal 2022 al Nizza. Ora lo aspetta il lavoro fianco a fianco con De Rossi per cercare di riportare la Roma ai vertici del calcio italiano.