Che peccato, perso il treno per gli Europei | Grave infortunio e niente convocazione: l’Italia rinuncia al suo jolly

A meno di un mese dal debutto contro l’Albania, per Spalletti arriva una pessima notizia: Euro 2024 inizia in salita per gli Azzurri.

La fine ormai imminente dei principali campionati nazionali sta per spostare l’attenzione degli appassionati di calcio di tutto il mondo sui due eventi che domineranno la scena in estate. Diciotto mesi dopo l’inedito Mondiale autunno-invernale in Qatar, è tempo di rassegne continentali.

Euro 2024, dal 14 giugno al 14 luglio, e la Copa America, dal 20 giugno al 14 luglio, si prenderanno i riflettori in una lunga estate che, parallelamente, vedrà svilupparsi anche alcune delle trattative di mercato destinate a cambiare il volto delle squadre che, quando le due competizioni si saranno concluse, avranno già iniziato a preparare la nuova stagione.

Germania e Stati Uniti diventeranno quindi il centro di gravità delle attenzioni dei tifosi e degli addetti ai lavori, ma anche dei dirigenti, pronti a fiondarsi sui giocatori rivelazione dei due tornei, sebbene ormai a grandi livelli ci sia ben poco da scoprire e anche i talenti più giovani che si metteranno in luce sono già noti alla maggior parte degli osservatori.

Il kick off di Euro 2024 sarà alle 21 di venerdì 14 giugno con la partita tra Germania e Scozia. Già l’indomani sarà tempo di debutto per l’Italia di Luciano Spalletti, che a affronterà l’Albania in un match che si preannuncia già cruciale per gli equilibri di un girone che comprenderà anche Spagna e Croazia.

Spalletti perde un fedelissimo: infortunio e addio Euro 2024

Nei giorni tra la fine del campionato e l’inizio dell’Europeo non si parlerà d’altro che della lista dei convocati dell’Italia. La deadline per presentare l’elenco che, per delibera della Uefa, potrà essere di 23 o 26 giocatori, sarà il 7 giugno, a una settimana dal via della competizione. Lo stesso Spalletti ha tuttavia spento l’attesa, parlando di “gruppo fatto per l’80%”.

Eppure, gli imprevisti sono purtroppo sempre in agguato, sotto forma di infortuni più o meno gravi, ma che, a poche settimane dall’evento, rischiano di essere fatali. È capitato alla Francia con Lucas Hernandez, ma anche alla stessa Italia. Spalletti dovrà infatti rinunciare a uno dei propri fedelissimi, sempre presente nelle prime partite della gestione azzurra dell’ex allenatore del Napoli.

Zaniolo, che sfortuna: la frattura spezza il sogno Europeo

Nicolò Zaniolo ha infatti pagato un altro conto salatissimo alla sfortuna, incappando in una frattura al metatarso del piede sinistro durante i primi minuti del match di Premier League fra Aston Villa e Liverpool. In un cambio di direzione, l’ex Roma ha avvertito un forte dolore e dopo gli accertamenti è arrivata la diagnosi.

“È durissima per il suo rientro. Anzi, escluderei la possibilità“ ha dichiarato lo stesso Spalletti, mentre Zaniolo ha parlato di “sogno infranto”. Reduce da una stagione con più ombre che luci a Birmingham, a 25 anni Zaniolo, già vittima della rottura del crociato destro e sinistro tra gennaio e settembre 2020, aveva trovato proprio in nazionale un’oasi di felicità per rilanciarsi dopo tanti anni difficili. La sorte è stata ancora crudele con Nicolò, al quale non resta che rimboccarsi nuovamente le maniche.