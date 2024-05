Mourinho lo prendo io: l’ex Roma inizia una nuova avventura | Pronto a firmare con un club storico

Mourinho è vicinissimo alla sua nuova avventura da allenatore con un club storico: mancano solo i dettagli finali per la firma



Lo Special One, così chiamato per la sua famosissima conferenza stampa nel 2004 in ottica Champions League, starebbe trattando con un nuovo club per iniziare la sua ennesima avventura di una carriera così incredibile che difficilmente sarà eguagliata.

Un allenatore carismatico, dall’incredibile personalità e dall’ innata capacità gestionale che si colloca a mani basse nell’Olimpo dei migliori allenatori della storia del calcio, vincendo in totale ben 26 trofei, molti ricordati per gli incredibili successi con squadre sfavorite.

Non si può non citare la clamorosa Champions League vinta nel 2004 con il Porto, il Triplete con l’Inter del 2010, unica squadra italiana a riuscirci nella storia del calcio italiano, e i restanti trofei alzati nei suoi 24 anni di carriera tra Inghilterra, Portogallo, Italia e Spagna.

La sua ultima avventura da allenatore è stata sulla panchina della Roma, terminata male con l’esonero a campionato in corso, ma nella quale è stato in grado di portare il club a disputare due finali europee consecutive, una di Conference League vinta contro il Feyenoord ed una di Europa League, persa ai rigori con il Siviglia.

Uno dei più influenti di sempre

Essere Josè Mourinho non è come essere un allenatore qualunque, e non solo per i trofei conquistati. Comporta dover far fronte all’enorme responsabilità di dimostrare sempre di essere il migliore e di portare al top qualunque squadra alleni, ed è ciò che il portoghese ha sempre fatto.

È uno degli allenatori più influenti della storia di questo sport, tanto da attirare i migliori calciatori del globo ovunque vada; farlo firmare come nuovo allenatore della propria società significa soprattutto questo: attirare i campioni al tuo club.

Nuova avventura

Ed è ciò che sta pensando di attuare il Fenerbahce, una delle squadre più titolate del campionato turco, in trattativa nelle ultime settimane per portare lo Special One sulla propria panchina, con l’obiettivo di vincere in territorio nazionale ed arrivare a giocare una finale europea.

Nel portoghese rivedono l’uomo giusto, riponendo totale fiducia nei suoi confronti, ma il tutto dipenderà dall’esito dell’elezioni presidenziali del club. La volontà di portare Mourinho in Turchia è di Aziz Yldirim, uno dei candidati, che ha promesso in caso di vittoria di farlo firmare e acquistare qualunque calciatore lui chieda per portare quanto prima il club ai vertici del calcio mondiale.