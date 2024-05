Marotta ‘perde colpi’, anticipo secco del Milan | Lo volevano tutti ma la spuntano i rossoneri

Il Milan vince il derby di mercato: bruciata la concorrenza dell’Inter per il talentuosissimo calciatore argentino

Il Derby della Madonnina giocato tra Milan e Inter il 22 aprile è stato uno dei più importanti nella storia di una delle stracittadine più famose del mondo del calcio. Mentre l’anno scorso è valso la finale di Champions League e la vittoria della Supercoppa, quest’anno è valso lo Scudetto.

I nerazzurri sono stati una vera e propria macchina da guerra questa stagione. Sino a quel momento la squadra di Simone Inzaghi aveva persa una sola partita, e trionfando sui rivali rossoneri non ha vinta un semplice derby, ma si è aggiudicata la matematica per la vittoria del campionato.

La vittoria per 2-1 con le reti di Acerbi e Thuram, una per tempo, oltre ad esser stata la sesta vittoria di fila contro il Milan di Stefano Pioli, ha determinata la vittoria del 20esimo Scudetto, sorpassando nella classifica all-time proprio il Milan e aggiungendo la seconda stella sulla divisa.

Un epilogo da sogno che mai la squadra di Zhang avrebbe mai potuto immaginare, ma che per ironia della sorte si è proprio concretizzata in quella giornata di Serie A, con i rossoneri che hanno fatto proprio il passo falso nel match precedente con il Sassuolo, terminato 3-3.

Derby di mercato

Quella tra Inter e Milan è una rivalità così profonda che non si limita ad essere espressa solamente nel rettangolo di gioco. Ogni sessione di calciomercato, invernale o estiva che sia, ha sempre come protagonista un obiettivo conteso tra le due società, creando il cosiddetto Derby di mercato.

Due calciatori chiave dell’ultimo trionfo dell’Inter erano vicinissimi al Milan in estate, Davide Frattesi e Marcus Thuram, così come Stefano Sensi e Kongodbia, o a parti inverse Bonaventura, Tonali e Leao. Potremmo andare anche più lontano, ma il risultato è sempre il medesimo.

Nuova contesa

Resta ancora da definire il futuro di Nicolàs Valentini, difensore argentino del Boca Juniors, emarginato dalla rosa per aver dichiarato di non essere intenzionato a rinnovare il contratto con gli Xeneizes in seguito alla prima trattativa con il suo agente.

Il suo contratto scadrà il 31 dicembre 2024 ed è già seguito da varie squadre europee che vorrebbero bloccarlo ed aggiudicarsi le sue prestazioni. In pole sembrerebbero esserci tre società di Serie A, Lazio, Inter e Milan, con le ultime due che sono pronte a darsi l’ennesima battaglia fuori dal campo per il classe 2001.