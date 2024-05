Bonifico da 50 milioni: Cristiano Giuntoli ha le mani legate | Adesso è libero di andarsene via

È già tempo di mercato in casa Juventus: deciso il budget per l’estate, una partenza eccellente prende forma.

La Serie A 2023-’24 volge al termine, ma per tante delle sue protagoniste più illustri il futuro prossimo presenta ancora più dubbi che certezze. Da Milan e Napoli, ancora in cerca di un nuovo allenatore, fino alla Juventus, dove aleggia un alone di mistero sulla guida tecnica della prossima stagione.

Se infatti per rossoneri e azzurri manca solo l’ufficialità, attesa non prima dell’indomani dell’ultima giornata per l’avvio di un nuovo ciclo, che società e tifosi si augurano vincente, in casa Juventus, almeno stando alle dichiarazioni dei dirigenti, l’intenzione è quella di andare avanti con Max Allegri.

Del resto il tecnico livornese è sotto contratto fino al giugno 2025 e la terza stagione del suo secondo ciclo sulla panchina della Juventus sta portando i risultati richiesti, ovvero la qualificazione alla Champions League e quella alla Final Four della Supercoppa Italiana, centrata attraverso il raggiungimento della finale di Coppa Italia.

Nonostante questo le voci sul possibile esonero del tecnico livornese si susseguono da settimane, con Thiago Motta indicato come il profilo preferito, e al momento l’unico, sul quale la Juventus è pronta a puntare in caso di divorzio da Allegri, sul cui operato comunque i tifosi bianconeri sono divisi.

Mercato Juventus, sarà rivoluzione a centrocampo? Un addio si avvicina

Era davvero possibile contendere lo scudetto all’Inter fino alla fine e non solo per metà stagione? E ancora, la cifra del gioco offerto è stata insufficiente o in linea con le qualità tecniche del gruppo? Considerazioni che faranno la differenza nelle valutazioni del club, chiamato però ad importanti valutazioni anche dal punto di vista economico.

L’eventuale esonero di Allegri e l’ingaggio di un nuovo tecnico comporterebbe infatti uno sforzo non in linea con il piano di contenimento dei costi a livello di stipendi che la Juventus dovrà porsi anche per il prossimo mercato. Il rischio, quindi, è quello di intaccare il budget a disposizione del Football Director Cristiano Giuntoli per la campagna acquisti, nel quale sicuramente non entrerà la cifra necessaria per riscattare un giocatore già in organico.

Carlos Alcaraz sempre più lontano dalla Juve: la situazione

L’avventura alla Juventus di Carlos Alcaraz potrebbe infatti interrompersi dopo appena sei mesi. Il centrocampista argentino, arrivato a gennaio in prestito dal Southampton, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio da protagonista, limitandosi a qualche apparizione dalla panchina. Il riscatto dai Saints è fissato a 49,5 milioni, cifra che a Torino non vogliono neppure prendere in considerazione.

Alcaraz ha in realtà convinto quando è stato chiamato in causa, per questo la Juve è pronta a fare un tentativo per abbassare il prezzo del riscatto. Difficile, comunque, che il club inglese conceda uno sconto sufficiente per convincere i torinesi a chiudere l’operazione. A centrocampo, infatti, sono in arrivo almeno due pedine di primo piano, con l’atalantino Teun Koopmeiners prima scelta, ed è in ballo anche il rinnovo di Adrien Rabiot. Operazioni destinate ad assorbire parecchi milioni…