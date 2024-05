La Juve se lo può scordare: ‘È felicissimo qui’ | Rinnovo firmato, chiusi tutti i discorsi

Il club bianconero a caccia di rinforzi per campionato e Champions. L’obiettivo di mercato resta nel club che lo ha fatto crescere.

Tra le grandi del nostro campionato chiamate a una stagione di alto livello ci sarà sicuramente anche la Juventus. Le prossime settimane saranno decisive per capire meglio chi sarà il prossimo allenatore dei bianconeri, con la posizione di Massimiliano Allegri ancora in bilico nonostante un contratto. Le valutazioni economiche avranno naturalmente il loro peso in un club come la Juve.

Il tecnico livornese si è legato in maniera indelebile alla storia del club torinese, centrando successi importanti e scrivendo il proprio nome sull’albo d’oro. I tifosi gli sono grati per quanto fatto ma forse è arrivato il momento di salutarsi. Un sentimento che dovrà essere tradotto dal Football Director Cristiano Giuntoli, alle prese con importanti scelte per il bene dei bianconeri.

Non è un caso se in queste ultime settimane sono stati accostati altri nomi alla panchina bianconera, con quel Thiago Motta che piace non solo alla dirigenza bianconera. Sul fronte mercato i nuovi acquisti dovranno parlare la stessa lingua del tecnico ma intanto ci sarebbe un giocatore pronto a rifiutare le avances della Vecchia Signora. Incredibile ma vero.

Ecco di chi si tratta e perché una città e un popolo gli stanno chiedendo di restare insieme. Il rinnovo è cosa fatta e allora può partire la festa. La Juventus a questo punto dovrà virare su altri profili.

L’equivoco tattico

Si è parlato molto, soprattutto a inizio stagione, della compatibilità tra l’attuale tecnico Allegri e alcuni giocatori della rosa bianconera. Quando ci sono il talento e la disponibilità del giocatore si possono limare eventuali punti di attrito.

La posizione di Federico Chiesa ad esempio, ha tenuto col fiato sospeso i tifosi e la sensazione è che il ragazzo non sia così sicuro di restare a Torino. Molto dipenderà da chi siederà in panchina l’anno prossimo. Ecco perché la Juve aveva pensato a un sostituto.

No alla Juventus

“Nico è molto contento a Firenze ma sono loro (i giocatori) a determinare il futuro del mercato”. Le sirene insomma sono state avvertite da Alessandro Moggi e dal suo assistito, Nico Gonzalez. Intervistato da TMW in occasione del Gran Galà del Calcio, il procuratore ha messo fine a una trattativa probabilmente mai iniziata.

Il calciatore della Fiorentina aveva rinnovato soltanto qualche mese fa. I bianconeri e la Premier possono aspettare, a meno che non arrivi un’offerta shock. Così Giuntoli e i suoi, nella ricerca di un calciatore per la trequarti offensiva, dovranno sondare altre piste di mercato.