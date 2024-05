Ormai abbiamo deciso: affare Lukaku, la chiusura è imminente | Nessuno immaginava un epilogo del genere

Si sta decidendo proprio in queste ore il futuro del belga. Un epilogo assai distante dalle aspettative di inizio stagione.

Trascinare la Roma in Champions League e poi discutere del proprio futuro con la dirigenza. Sono ore di riflessione per quanto concerne il percorso di Romelu Lukaku. Traditore all’Inter, semplicemente bomber in cerca di stabilità nel momento in cui ha cambiato diverse maglie durante la sua carriera.

Il percorso di Big Rom è tuttora indecifrabile. Se per caratteristiche (come i gol associati a una forza fisica oltre il comune) è potenzialmente un bomber dominante per il nostro campionato, sotto altri punti di vista potrebbe non essere più al centro del progetto romanista.

Anche la piazza, quando si parla del numero 90, si divide. Il tecnico dei giallorossi Daniele De Rossi conta su di lui per centrare l’obiettivo Champions e se esistono residue speranze di arrivare in fondo in Europa League, lo deve certamente al suo bomber.

Il paradosso in casa Roma è tutto qui. Ci sono diversi giocatori in prestito in rosa, alcuni dei quali non solo sarebbero titolari ovunque ma con la loro partenza lascerebbero un vuoto importante in vista di una stagione da protagonisti. Ecco cosa ne pensa la proprietà e quale sarà la strategia.

Un bomber sospeso

Quale sarà a questo punto il futuro di Lukaku? Si è parlato persino del Napoli, ormai pronto a salutare Osimhen al termine di questa disgraziata stagione. Non ci sarebbe da sorprendersi più di tanto nel vedere Big Rom cambiare maglia ancora una volta.

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano però mette ordine attorno alla vicenda. Si parte da una certezza e da quei passi successivi che avranno a che fare con il futuro della Roma e verosimilmente anche del Chelsea.

Lukaku torna alla base

Nel caso dell’attaccante belga è assai difficile parlare di casa o di quei legami duraturi che nascono tra un calciatore e un allenatore. Come riportato da Fabrizio Romano però il programma è molto più chiaro dei rumors. Non serve in questo caso una grande immaginazione per capire quale sarà il futuro del bomber.

Romelu Lukaku al termine di questa stagione tornerà al Chelsea. I Blues non sembrano intenzionati a puntare su di lui e per questo hanno già stabilito il prezzo per gli eventuali acquirenti. Per vedere, ad esempio, l’attaccante ancora con la maglia giallorossa serviranno circa 40 milioni di euro.