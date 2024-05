Quanto volete? Questa cifra nemmeno nei sogni: la folle richiesta rovina i piani di Tudor | Distrutto il sogno di tutta la tifoseria

Tudor non può riabbracciare il suo beniamino: richiesta troppo alta da parte del club e trattativa immediatamente bloccata

Sarà un finale di stagione incandescente quello di Serie A, che a parte l’Inter già campione d’Italia, dovrà ancora determinare a tre giornate dalla fine tutte le squadre retrocesse e come si suddivideranno dalla seconda alla settima posizione per le competizioni europee.

Tra le squadre più in forma nell’ultima fase di campionato c’è la Lazio, che da una stagione disastrosa potrebbe clamorosamente acciuffare all’ultimo respiro un posto in Europa o addirittura in Champions League, a discapito dei rivali di sempre, la Roma di Daniele De Rossi.

Un’annata particolare e che ha determinata tanti cambiamenti, sia in panchina che nell’undici titolare, con l’addio di Maurizio Sarri dopo tre stagioni, sostituito successivamente da Igor Tudor, le gerarchie cambiate e gli addii già decisi.

A partire dal 1 giugno il presidente del club, Claudio Lotito, ha già affermato che avvierà una rivoluzione che porterà alla presentazione ad agosto di una squadra totalmente diversa e con l’obiettivo di far bene, come nella scorsa stagione in cui sono arrivati secondi in campionato, dietro il Napoli di Luciano Spalletti.

Cambio della guardia

La rosa biancoceleste avrà un nuovo volto con il blocco dei veterani che lascerà al termine della stagione, sancendo la fine di un ciclo iniziato nel lontano 2016 e che ha portato 2 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia nella bacheca del club.

Luis Alberto ha comunicato di voler lasciare la Lazio per problematiche interne avute con la dirigenza del club, Felipe Anderson non rinnoverà il suo contratto ed ha già ufficializzato il suo passaggio al Palmeiras e Ciro Immobile ha passato gli ultimi mesi più in panchina che in campo, sintomo di un legame che presto si interromperà.

Trattativa bloccata

Il primo nome che piace moltissimo è quello di Giovanni Simeone, arrivato al Napoli due estati fa per 12 milioni di euro + bonus dal Verona, ma che è interessato a provare una nuova avventura per lo scarso minutaggio con la maglia azzurra, scegliendo come meta la squadra biancoceelste che lo vorrebbe al centro del nuovo progetto.

Il tramite sarebbe proprio Tudor, allenatore con il quale l’argentino ha avuto la sua miglior stagione in carriera con 17 gol in Serie A, ma che non sembra essere abbastanza per sbloccare la trattativa, con De Laurentiis che chiede 20 milioni di euro per lasciarlo partire. Una richiesta ritenuta troppo alta che allontana l’accordo tra le due parti e che farebbe virare la Lazio su Boulaye Dia, alla ricerca di un nuovo club essendo in totale rottura con la Salernitana, già retrocessa matematicamente in Serie B.