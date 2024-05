Napoli, ecco il bomber che fa per te: ‘Farà dimenticare Osimhen’ | Potenza smisurata made in Italy

Il Napoli ha trovato il suo perfetto erede: il colpo made in Italy che farà dimenticare alla svelta Victor Osimhen

Mentre la scorsa stagione si contavano quante partite mancassero per festeggiare l’impresa del tricolore dopo 33 anni, quest’annata si contano insistentemente le partite mancanti per far terminare quanto prima una stagione totalmente fallimentare.

La partita protagonista è sempre la stessa, Napoli vs Udinese, entrambe terminate sul punteggio di 1-1 ma con l’abissale differenza che una sarebbe valsa il terzo Scudetto mentre questa rappresenta l’ennesimo passo falso e il rischio di non qualificarsi addirittura ad una competizione europea.

L’incornata al 51′ di gioco di Victor Osimhen ed il suo 15esimo centro stagionale in Serie A Tim è stata soltanto un’illusione, così come il bis dello stesso nigeriano all’80′ fischiato per fuorigioco; all’ultimo respiro arriva il gol di Success al 93′ a sigillare il pareggio, un gol che mancava all’attaccante bianconero da oltre un anno.

Un punto importante per la lotta salvezza della squadra di Cannavaro che dovrà affrontare molti scontri diretti nelle ultime partite rimanenti, a differenza del Napoli di Calzona che perde sempre più punti in vista della Conference e dell’Europa League.

Tutto da rifondare

Una stagione che dovrà essere dimenticata al più presto e per farlo è necessaria una rivoluzione totale della società e dei calciatori che faccia ritornare i partenopei quanto prima competitivi ed in grado di posizionarsi ai vertici della classifica nella prossima stagione.

A detta del presidente De Laurentiis cambierà l’organigramma del club con nuovi dirigenti, verranno costruite nuove infrastrutture nelle quali i giocatori si alleneranno e si agirà con molti fondi sul mercato estivo per migliorare ogni reparto della rosa.

Nuovo bomber

La maggioranza del budget finalizzato al calciomercato estivo sarà frutto della cessione di Victor Osimhen, il quale ha dichiarato durante l’ultima edizione della Coppa d’Africa di voler cambiare maglia la prossima stagione e che grazie alla sua clausola rescissoria inserita nel suo nuovo contratto porterà circa 130 milioni di euro nelle classe del club campano.

Sul suo sostituto si è espresso Cristian Bucchi, allenatore ed ex attaccante italiano, che ha sottolineato la difficoltà nel trovare il ricambio del nigeriano essendo uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, ma che rivede in Gianluca Scamacca il perfetto erede avendo un’incredibile personalità, necessaria per giocare in una piazza come Napoli ed un’ottima tecnica e capacità di giocare con i compagni, rendendo possibile l’utilizzo di più moduli, sia con un trequartista come Raspadori, che come punta singola o all’occorrenza con una seconda punta al suo fianco.