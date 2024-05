Voglio anche il tuo centrocampista: De Laurentiis telefona all’amico presidente | Accordo importante tra i 2 colleghi

Il Napoli non si ferma e sul mercato studia il colpo perfetto per la ripartenza. Con lui squadra di nuovo da scudetto.

Il peso della tradizione conta fino a un certo punto ma a volte può essere un motivo in più per portare a termine un’importante trattativa di mercato. Il presidente del Napoli De Laurentiis lo deve ai propri tifosi dopo una stagione sfortunata.

La piazza ha bisogno di quel colpo che possa far ritrovare il sorriso ai tifosi. Con speranza e ottimismo la nuova stagione partirebbe decisamente con un altro piglio rispetto a quella che sta andando in archivio.

Napoli non può essere questa e allora meglio concentrarsi su tutte quelle attività che possono migliorare il gruppo. Probabilmente non sarà Calzona a guidare Kvaratskhelia & Co verso nuovi traguardi. Gli ottimi rapporti tra i due presidenti potranno facilitare la trattativa di mercato.

La piazza e la tradizione da un lato, la voglia di emergere dall’altro. Sembra davvero tutto pronto per accogliere il calciatore, osservato in passato e adesso finalmente pronto al salto in una big.

Occasione di mercato

La cosa che più stupisce dell’annata drammatica dal punto di vista sportivo degli azzurri è la qualità della rosa. Kim a parte, sono rimasti praticamente tutti i protagonisti dello scudetto targato Luciano Spalletti. Forse è scattato qualcosa dal punto di vista mentale, che aiuta a spiegare questa crisi di identità.

La dirigenza ha occhi e orecchie ben sintonizzati. Il Napoli vuole rinforzarsi e questo può essere il colpo giusto per rilanciarsi in grande stile. Ora tutti gli indizi portano direttamente a lui. Ci sono diverse condizioni favorevoli che fanno pensare a un colpo in dirittura d’arrivo.

I motivi per il sì

Dopo l’operazione Mazzocchi, De Laurentiis e l’amico Iervolino potrebbero intavolare nuovi affari insieme, magari davanti a un bel caffè. Questa volta il tema della conversazione potrebbe essere il centrocampista polacco Legowski. Anche dal punto di vista economico l’affare sembra più che abbordabile, a maggior ragione dopo la retrocessione del club granata.

Dopo la positiva esperienza in Campania del connazionale Zielinski, il calciatore della Salernitana potrebbe dare nuova linfa al reparto. La duttilità del calciatore è un elemento da tenere in grande considerazione. Legowski infatti sa giocare sia in un centrocampo a tre che in una linea a due con compiti di interdizione. Un vantaggio non da poco non conoscendo ancora il nome del prossimo allenatore.