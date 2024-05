Ibrahimovic, stavolta non puoi fare nulla | La Juve è arrivata con i soldi: rossoneri fregati last minute

Neanche l’influenza di Zlatan Ibrahimovic è stata abbastanza, colpo sfumato: addio Milan, si trasferisce alla Juventus

La stagione 2023-2024 è oramai alle battute finali e tutte le squadre analizzano i propri risultati e fanno il reseconto con l’obiettivo di capire quale siano le lacune e come migliorarle ed iniziare al meglio la stagione successiva.

Tra le squadre in Serie A più chiacchierate c’è sicuramente il Milan di Stefano Pioli, che però ha creato estrema delusione ai propri tifosi. Ennesima stagione senza trofei conquistati, nonostante la squadra sia stata rivoluzionata la scorsa estate grazie al mercato di 130 milioni di euro.

Lottano per arrivare secondi in classifica ma non c’è mai stata partita con la dominante Inter di Simone Inzaghi; sono stati eliminati ai quarti di finale di Coppa Italia dall’Atalanta di Gasperini, sono arrivati terzi ai gironi di Champions League e usciti ai quarti di finale di Europa League contro la Roma.

Una stagione per nulla positiva, con il Presidente Gerry Cardinale che farà di tutto purchè non si ripeta. Ci saranno importanti cambiamenti nella società, con acquisti e cessioni in programma e il probabile cambio allenatore, con Pioli che dirà addio dopo cinque stagioni ed uno Scudetto conquistato.

Mercato estivo

La dirigenza del Milan si sta già muovendo sul mercato per far fronte agli evidenti problemi di questa stagione, ai quali vanno sommati e non dimenticati i tantissimi infortuni, che con Mike Maignan ora ai box hanno raggiunto quota 41 nel totale.

Si interverrà per sopperire alla mancanza di un mediano che affianchi Bennacer, ma la ricerca si mobilita in particolare per il un nuovo attaccante centrale, possibilmente di giovane età e che possa garantire un buon bottino su cui fare affidamento per tutta la durata della stagione.

Soffiato dalla rivale

L’avventura di Olivier Giroud come numero nove del Milan può definitivamnete dichiararsi terminata. Dopo tre stagioni da protagonista, l’ex campione del mondo e miglior marcatore della storia della nazionale francese si trasferirà ai Los Angeles FC, in MLS, raggiungendo il suo ex compagno Hugo Lloris.

Tra i profili sondati per sostituirlo c’è un nome che è da mesi in cima alla lista ed è quello di Serhou Guirassy che sta disputando una stagione straordinaria allo Stoccarda, che potrebbe incredibilmente partecipare alla prossima edizione di Champions League. La sua valutazione da 25 milioni di euro e i suoi 27 gol stagionali hanno però attirato l’interesse anche di altre società, tra cui la Juventus che potrebbe inserirsi nell’asta e affiancare il guineano a Dusan Vlahovic, strappandolo proprio ai rivali rossoneri.