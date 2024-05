“Ho già parlato con il Milan”: il calciatore si candida a sorpresa | Un ritorno di fiamma rivoluziona la difesa

Il Milan si muove con prepotenza sul mercato e prepara l’affondo: con lui, la difesa rossonera è finalmente sistemata

Il Milan di questa stagione ha fatto fallire tutti i pronostici ipotizzati in estate, parte dei quali la davano favorita per l’altissima cifra spesa sul mercato di 130 milioni di euro che ha rivoluzionato la squadra a tutto tondo, creando un ottimo organico tra titolari e sostituti.

L’annata deve ancora chiudersi e la squadra di Stefano Pioli è già fuori da tutte le competizioni; ennesima stagione senza aggiornare la bacheca rossonera, con l’ultimo trofeo vinto che risale allo Scudetto nell’annata 2021-2022.

In campionato, con l’Inter che ha dominato e chiuso la pratica con 5 giornate d’anticipo, l’obiettivo è terminare da secondi per giocarsi la prossima Supercoppa Italiana; in Coppa Italia sono usciti ai quarti contro l’Atalanta e in Europa hanno fallito sia in Champions League, uscendo ai gironi, sia in Europa League, uscendo ai quarti contro la Roma.

Non è chiaro quale sia la motivazione principale della poca costanza e dei cattivi risultati, ma ciò che è certo è che parte della colpa vada attribuita ai tantissimi infortuni subiti che, considerando sia i muscolari che le lesioni, ammontano a circa 40 totali.

Difesa da incubo

Il reparto più colpito dall’emergenza è stata sicuramente la difesa, costringendo l’allenatore a cambiare continuamente schemi ed interpreti, tanto da utilizzare spesso calciatori fuori ruolo, come Theo Hernandez centrale e Musah terzino o ragazzi della Primavera come Simic.

L’unica nota positiva è stata la scoperta di giocatori validi nel vivaio rossonero, poichè la poca affinità ed il ruolo non primario nei quali si sono dovuti cimentare ha fatto solo danni, in una stagione che per gol subiti si classifica in una delle peggiori della storia del club.

Pronto l’assalto

La dirigenza rossonera ha l’obiettivo di ricompattare la difesa ed è per questo motivo che già si sta muovendo sul mercato, anche per sostuire l’oramai partenza certa di Simon Kjaer, che lascerà il club rossonero al termine della stagione.

Uno dei possibili acquisti è Clement Lenglet, ex Barcellona e Tottenham e che attualmente milita all’Aston Villa. In un’intervista rilasciata a Gianluca Di Marzio ha espresso la sua volontà di abbracciare il progetto: “Contatti col Milan? Non giocavo con continuità e quindi volevo trovare una soluzione. La mia priorità era giocare e in quel momento non era possibile, quindi ci sono stati contatti con altri club. Poi ho iniziato a giocare e i piani sono cambiati. Ma la Serie A è un campionato che mi piace”. Basterebbe un incontro tra le due parti e l’ex campione del mondo diventerebbe nell’immediato un nuovo difensore de Milan.