La nostra offerta è di 60 milioni: Zirkzee-Juve, siamo ai dettagli | Per prendere lui sacrificano un Big

L’incastro di mercato per consegnare al nuovo allenatore l’attaccante rivelazione di questa Serie A: i dettagli.

La trattativa sta per entrare nel vivo e i tifosi della Juventus non vedono l’ora di voltare pagina. Si leggono le ultime parole del paragrafo per tuffarsi in un nuovo capitolo. L’obiettivo, alla fine del libro, sarà sempre quello di vincere ancora e quel “fino alla fine” accompagnerà ancora i bianconeri.

Il Football Director Cristiano Giuntoli non ha nessuna intenzione di vivere un’altra stagione di sofferenza. L’obiettivo Champions è ormai a un passo ma dal punto di vista delle prestazioni (e di conseguenza dell’umore della tifoseria) c’è ancora molto lavoro da fare.

Il gap con l’Inter è enorme ma va colmato il prima possibile. Dal mercato ecco arrivare due risposte importanti: la scelta del nuovo tecnico e la conferma che le ultime indiscrezioni non sono destinate a restare tali. La Juve fa sul serio per Joshua Zirkzee.

Per reperire le risorse economiche necessarie servirà la cessione di un big della rosa e questo non è un mistero. Solo così si potrà bussare alla porta del Bologna, che sarebbe felice di proseguire per un’altra stagione con il suo centravanti. Le dinamiche del mercato e il suo tempismo però ci ricordano come questa eventualità sia probabilmente remota.

L’incastro di mercato

I suoi 17 gol stagionali non verranno rimpianti se arriverà proprio l’olandese che tutti vogliono in questo momento. Dall’Inghilterra insistono e allora abbiamo trovato tutte le tessere del puzzle. Grazie al prossimo incastro di mercato tutto sarà più chiaro.

Secondo “Give me sport” l’Arsenal non ha mai smesso di pensare a Dusan Vlahovic. Il serbo piace molto ai Gunners, convinti che la Premier sarebbe il campionato ideale per la sua consacrazione. I bianconeri, risparmiando cifre importanti sul suo ingaggio, sarebbero pronti ad accogliere il sostituto dell’ex bomber della Fiorentina.

60 milioni per lo scudetto

La valutazione di Zirkzee è ormai chiara a tutti e senza un sacrificio in uscita probabilmente nessun club italiano potrebbe permetterselo. La Juventus, una volta salutato Vlahovic, andrebbe sull’olandese. Attenzione però alla concorrenza dell’Inter.

Se i nerazzurri dovessero davvero cedere Thuram (si parla di un forte interesse del PSG) il derby d’Italia sarebbe realtà. Una cifra ben chiara, 60 milioni e la voglia di conquistare il prossimo scudetto. Che la sfida abbia inizio. Sarà ancora Marotta contro Giuntoli. Sullo sfondo due tifoserie pronte a lottare per la gloria.