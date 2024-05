La grande occasione sta fumando: poche ore a disposizione di Marotta | Volo a Madrid per portarlo a Inzaghi

L’Inter deve fare in fretta se vuole consegnare al tecnico Simone Inzaghi il primo vero rinforzo dopo lo scudetto.

Lo sanno molto bene i dirigenti esperti come Beppe Marotta. Il calciomercato è fatto di opportunità e per assicurarsi i migliori giocatori al giusto prezzo il tempismo è fondamentale. La specialità della casa ha dato i suoi frutti e giustamente l’Inter vuole riprovarci.

Non serve ricordare quanto abbiano fatto bene alla causa gli innesti dei vari Calhanoglu, Mkhitaryan o Thuram, giusto per citare tre titolari. La squadra sapientemente guidata e gestita da Simone Inzaghi ha scoperto l’abbondanza in ogni reparto anche grazie all’operato degli uomini mercato.

Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin costituiscono un trio di assoluto valore e in vista della prossima stagione i tifosi dell’Inter possono dormire sonni tranquilli. Nemmeno il tempo di chiudere la stagione corrente e i nerazzurri possono già preparare gli armadietti di due nuovi innesti.

Si tratta di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, ex calciatori rispettivamente di Napoli e Porto. Se il centrocampista raccoglierà nel tempo l’eredità di Mkhitaryan, l’iraniano potrà dare il cambio a Lautaro Martinez o Thuram. Il percorso sarà lungo e ricco di ostacoli, meglio farsi trovare preparati.

Un colpo per alzare il muro

L’Inter però guarda anche ad altri reparti per cercare di blindare la porta di Yann Sommer. Lo svizzero quest’anno non è stato particolarmente sollecitato ma ora che gli avversari hanno preso le misure all’Inter, tutti si aspettano qualcosa di diverso per trovare la via del gol.

Meglio correre ai ripari e soprattutto sfruttare quelle occasioni che il mercato offre. Ecco perché si sarebbe iscritta anche l’Inter alla corsa per Nacho Fernandez. Le ultime novità però non faranno piacere alla dirigenza interista.

Ostacolo a stelle e strisce

Secondo quanto riportato da AS, il futuro di Nacho Fernandez è sempre più lontano dal Real Madrid. Il difensore 34enne non ha gradito la sostituzione nella gara contro il Bayern Monaco in Champions League e i rumors su un possibile addio si fanno sempre più assordanti.

L’Inter ci sta pensando ma attenzione alla possibilità americana. La MLS è una opportunità concreta per un giocatore che ha vinto tutto in carriera e cerca l’ultimo contratto di un percorso straordinario. I nerazzurri restano alla finestra sperando che il giocatore possa cambiare idea. Con lui in rosa Inzaghi e i suoi avrebbero qualche chance in più di continuare a vincere.