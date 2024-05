Milan, la campagna acquisti è già iniziata | Il procuratore conferma tutto: manca solo la firma

Il Milan schiaccia l’acceleratore e si fionda sul mercato: progetto ben mirato, trattative già avviate e acquisti prossimi alla firma

La stagione del Milan di Stefano Pioli è totalmente da archiviare. Ci si aspettava che l’enorme bacheca dei trofei rossonera venisse aggiornata in seguito al mercato faraonico estivo da 130 milioni di euro totali, ma così non è stato.

Tanti cambi nella rosa, tanti acquisti e cessioni che hanno valorizzato l’organico nel suo totale, ma che non hanno dato i frutti sperati. Seconda stagione consecutiva senza vincere un trofeo: un incubo dal quale non sembrano in grado di uscire.

Sono molteplici le cause alle quali si può attribuire lo scarso rendimento: c’è una percentuale che le attribuisce alla completa emergenza di squadra con 40 infortuni stagionali e c’è chi ritrova nell’allenatore il capro espiatorio; a prescindere da quale sia la realtà, l’annata rossonera è fallimentare.

A dar la mazzata oltre la Coppa Italia abbandonata ai quarti e l’uscita ai quarti dall’Europa League contro la Roma è stato il campionato, con i rivali di sempre dell’Inter che hanno conquistato il loro 20esimo Scudetto proprio nel derby contro il Milan; la sesta stracittadina vinta e sorpasso nella classifica per campionati vinti.

Rivoluzione programmata

Con molta probabilità chi guida il Diavolo cambierà la prossima stagione, con Pioli che dirà addio al club dopo cinque stagioni. Il ruolo fondamentale lo svolgerà la prossima finestra di calciomercato estiva, con la dirigenza che dovrà fare acquisti mirati e coprire le evidenti lacune di suqadra.

Dovrà essere acquistata una punta centrale con Olivier Giroud oramai in partenza verso la MLS, un nuovo difensore centrale che faccia coppia con Tomori ed un nuovo mediano che garantisca maggiore solidità difensiva, una caratteristica cruciale che è mancata ai rossoneri durante al stagione.

Profilo individuato

Tra i nomi per il centrocampo spunta quello di Renato Veiga, arrivato al Basilea la scorsa estate per 5 milioni di euro. Il suo agente, il padre, ha confermato il forte interesse da parte del club, che stando alle sue parole seguirebbe da tempo le sue prestazioni, aspettandosi l’affondi nella prossima finestra di mercato.

Ha inoltre aggiunto che ci sono vari club di Premier League, Ligue 1 e della Serie A stessa sul classe 2003, rivedendo in lui un ottimo prospetto e con grande margini di crescita. Momentaneamente è contento della stagione del suo assistito, delle sue ambizioni e che si sia ripreso dall’infortunio alla caviglia e che le prossime settimane saranno importanti per definire il suo futuro, con la volontà di scegliere la migliore opzione per la sua carriera.