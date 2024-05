Terza volta senza Mondiale: “Non ci voglio nemmeno pensare” | Per la Nazionale di Spalletti una vera catastrofe

Pressione fortissima sulla Nazionale Italiana: si rischia di non andare al mondiale per la terza volta consecutiva

Ad inizio giugno inizierà un viaggio fondamentale per la Nazionale Italiana che volerà in Germania a disputare Euro 2024, la 17esima edizione della competizione, da campioni in carica, dopo aver trionfato in finale a Wembley contro l’Inghilterra nella scorsa edizione.

Una nazionale molto diversa dall’edizione disputata tre anni fa, in ritardo di un anno a causa della pandemia scoppiata nel 2020, che ha cambiata allenatore, con l’arrivo di Luciano Spalletti al posto di Roberto Mancini e gran parte della rosa, con i veterani che hanno detto addio.

La volontà è quella di confermarsi nuovamente campioni, anche se l’impresa sarà ardua, soprattutto in funzione del girone avente Spagna, Croazia ed Albania oltre gli azzurri, classificandosi come il più complicato di tutto il torneo.

Giocherà il primo match a Dortmund il 15 giugno contro le Aquile, il 20 giugno a Gelsenkirchen contro la Furia Rossa e il 24 giugno a Lipsia contro gli Scaccati. Sarà importante terminare tra le prime due per passare alle fasi ad eliminazione diretta, ma verranno ripescate anche le quattro migliori terze.

Incubo mondiale

A prescindere da come andrà l’Europeo, anche se ogni tifoso azzurro si auspica la vittoria, il pensiero fisso degli italiani sarà sempre il Mondiale, la competizione massima tra Nazionali e il trofeo più desiderato da ogni calciatore.

L’Italia dalla vittoria del suo quarto mondiale nel 2006, non ha avuta edizioni felici: nel 2010 è arrivata ultima nel girone con Paraguay, Slovacchia e Nuova Zelanda, nel 2014 terza nel girone con Uruguay, Inghilterra e Costa Rica e non si è incredibilmente qualificata alle edizioni del 2018 e del 2022.

Evitare la tragedia

Francesco Totti, uno degli uomini più decisivi per la vittoria del quarto mondiale della Nazionale Italiana e leggenda della As Roma è volato in Australia ed è stato intercettato dai lavoratori di sbsnews, con i quali ha parlato in merito all’attuale Nazionale Italiana.

Si è espresso sia sulla squadra, che sull’Europeo ed il Mondiale, augurandosi che non accada una vera e propria tragedia sportiva per la nazione: “L’Europeo è sempre importante. Una terza volta senza Mondiale per l’Italia sarebbe assurdo, sono sicuro che faranno delle grandi qualificazioni. Non è calcio. Non ci voglio pensare e non ci penseremo. “Ai miei tempi era diverso, c’erano tantissimi campioni che facevano la differenza e quindi era difficile anche metterli in campo. Ora il calcio è più fisico che tecnico, si pensa più al correre che all’estro. Non è corretto citare un solo calciatore, ma sono sicuro che Spalletti farà rendere la squadra al 100%””.