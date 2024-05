Lo scartano tutti ma il Milan lo prende | È pronto ad allenare la squadra: aspetta solo la fine dell’anno

Non c’è concorrenza, nessuno lo vuole, tranne il Milan: siederà sulla panchina dei rossoneri al termine della stagione

L’avventura di Stefano Pioli alla guida della panchina del Milan sembra oramai essere giunta al capolinea. Anni ricchi di successi che hanno riportato il Milan al vertice, con una semifinale di Champions Leauge raggiunta e uno Scudetto conquistato nella stagione 2021-2022.

Elementi che però non bastano per continuare il rapporto insieme, a causa della seconda stagione consecutiva chiusa senza la vittoria di nessun trofeo. La prima gli è stata abbonata, ma nella seconda ha tradito la fiducia della dirigenza che ha dunque scelta la separazione.

Un’annata che dava inizialmente il Milan tra i favoriti, sia per la voglia di rivalsa della precedente, sia per l’enorme cifra spesa sul mercato pari a 130 milioni di euro, che ha rafforzata la rosa sia nell’undici titolare che nelle soluzioni dalla panchina.

Il risultato è stato più che deludente: attualmente sono secondi in campionato, sono usciti ai quarti di finale della Coppa Italia, e hanno chiuso da terzi il girone di Champions League retrocedendo in Europa League, dalla quale ne sono usciti sconfitti ai quarti nel derby europeo italiano contro la Roma.

C’è da cambiare

Urge apportare cambiamenti. La rosa va sistemata laddove presenta lacune nel rettangolo di gioco ma il capro espiatorio del rendimento avuto è stato attribuito a Pioli, che al termine della stagione lascerà il club dopo 5 anni.

La dirigenza rossonera è già alla ricerca del prossimo sostituto, con l’intenzione di far firmare un allenatore che sposi il progetto e sia intenzionato ad aprire un nuovo ciclo a lungo termine, abbassando nettamente le percentuali d’arrivo di Antonio Conte, voluto dai tifosi ma che non rispetta i canoni societari.

Accordo trovato

Il nome preferito da Gerry Cardinale e l’intero organigramma rossonero sembrerebbe essere quello di Julen Lopetegui, ex Porto, Real Madrid, Siviglia e Wolverhampton, non voluto però dai tifosi che già stanno facendo spopolare sui social l’#nopetegui.

È voluto anche in Premier League, dal West Ham, ma lo spagnolo ha dato assoluta precedenza al Milan, che sembra sia realmente intenzionata a chiudere l’affare, ma non vorrebbe attendere ulteriore tempo e rischiare di perdere tutte le possibilità. L’accordo si baserebbe su un triennale da 4 milioni di euro a stagione, che lo porterebbe ad allenare uno dei club più importanti nella sua carriera e gli farebbe fare la sua prima esperienza in Serie A.