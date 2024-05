“Il campionato è falsato”: bomba a orologeria in Serie A | Li hanno smascherati tutti: cosa accade ‘dietro le quinte’

Scoppia il caso mediatico in Serie A, dichiarazioni pesantissime e caos totale: “il campionato è decisamente falsato”

Da quando è arrivato sulla panchina giallorossa, Daniele De Rossi sta svolgendo un lavoro egregio. Sotto la sua guida la Roma sembra essere rinata ed in grado di esprimere a pieno il suo potenziale, ed è ciò che più sorprendente è che il tutto è accaduto in poche settimane.

C’era bisogno di un cambiamento nonostante l’ex allenatore Josè Mourinho aveva portato la squadra della Capitale a disputare due finali europee consecutive, poichè tra lui e la dirigenza non c’era più lo stesso feeling, con gli interessi e gli obiettivi personali che erano chiaramente differenti.

La Roma adesso ha più personalità, più carattere e dimostra di avere un’assoluta voglia di vincere, a partire da ogni minimo scontro di gioco. I calciatori sono molto più sereni e molto più nella partita, simbolo di una mentalità totalmente stravolta.

I risultati sono stati già dimostrati nel rettangolo di gioco. Attualmente è posizionata al quinto posto in classifica, che grazie al primo posto dell’Italia nel ranking vuol dire qualificazione alla prossima edizione di Champions League e ha raggiunto la semifinale d’Europa League battendo il Milan nella doppia sfida europea.

Calendario sfavorevole

Dopo il caso Ndicka che aveva fatto sospendere il match contro l’Udinese, il club aveva richiesto che il recupero si giocasse in un’altra porzione di campionato e non che si recuperasse con il Napoli alle porte e la partita d’Europa League. La Lega di Serie A non ha accettata, ha fissato il match il 25 aprile, vinto all’ultimo respiro al 95′ dalla Roma, che ha dovuta disputare tre giorni dopo la partita contro il Napoli, terminata per 2-2.

Il problema nasce anche per la giornata contro l’Atalanta, scontro diretto valevole per la qualficazione in UCl, fissata il 12 maggio. La Roma ha chiesta che venisse spostata trattandosi di pochi giorni dopo il ritorno della semifinale di UEL, ma ha ricevuta l’ennesima risposta negativa a causa della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, che si giocherà il 15; decisione che ha scatenata il disappunto tra i tifosi ed il club giallorosso.

Non c’è tutela

Durante il format “Senti chi parla… alle radio”, rubrica di Romanews.eu, si sono espressi vari speaker e opinionisti protagonisti dell’etere romano in merito alla situazione delicata che sta vivendo il club, con un calendario troppo fitto e difficile da gestire.

Tra i vari nomi si è espresso Gianni Visnadi, noto giornalista professionista, che ha denunciato il comportamento della Lega, totalmente contro alle proprie società:“Il problema è della Lega. Ieri dice che non si può spostare e non fa una grinza, ma il problema nasce prima. Il giorno di Atalanta-Fiorentina andava spostata la Coppa Italia. In quel momento la Lega ha tifato contro le italiane in Europa, perchè solo con la loro eliminazione il calendario sarebbe tornato regolare. Il campionato verrà falsato perchè la partita verrà recuperata a campionato finito. La Lega ha sperato che il problema non uscisse fuori, invece è uscito fuori e la Roma è quella che subisce più danni. La richiesta di ieri della Roma è stata fatta per far capire che c’è un problema”.