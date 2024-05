Grazie a tutti, vi auguro il meglio: doccia gelata per Inzaghi | Addio annunciato dopo la festa Scudetto

L’entusiasmo dello Scudetto si spezza con una brutta notizia: il calciatore dà ufficialmente l’addio al club

Per l’Inter non c’è momento migliore per festeggiare. La 34esima giornata di campionato di Serie A ha visto i nerazzurri vincere l’ennesima partita; l’ultima contro il Torino di Ivan Juric a San Siro, persa dai granata per 2-0 con una doppietta di Hakan Calhanoglu.

Una partita che non è valsa nulla, poichè ha già conquistata il ventesimo scudetto della sua storia nel precedente match, nel Derby della Madonnina contro il Milan di Stefano Pioli, vincendo per 2-1 il sesto derby consecutivo, con le reti di Acerbi, Thuram e Tomori.

Sorpasso effettuato proprio sui cugini rossoneri, divenendo la seconda squadra di Italia con più campionati conquistati, dietro solo alla Juventus: È chiaro che la squadra di Zhang ha aperta un ciclo, già caratterizzato da molteplici vittorie come 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.

L’obiettivo dei nerazzurri è a lungo termine. C’è ed è forte la volontà di continuare a vincere e si cercherà nel prossimo calciomercato estivo di non vendere nessun top, allestendo una squadra sempre più competitiva e puntare alla vittoria in Champions League, sfiorata la scorsa stagione in finale.

Calciomercato attivo

Nonostante la stagione non sia già terminata, l’Inter si sta già muovendo attentamente sul mercato per garantire una rosa ancor più forte a Simone Inzaghi, i cui standard da quando è alla guida della panchina nerazzurra si sono notevolmente alzati.

Ha già acquistato due profili di grandissimo spessore, quali Medhi Taremi, attaccante iraniano dal Porto e Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli, entrambi a parametro zero; ennesima dimostrazione delle abilità della dirigenza nerazzurra, che continua a dimostrarsi una delle migliori d’Europa stagione dopo stagione.

Ennesimo addio

L’attacco titolare resterà con molta probabilità la coppia Thuram-Lautaro, con il francese che si è immediatamente ambientato nel suo primo anno in Italia e l’argentino, che a meno di sorprese, prolungherà il suo contratto al termine dell’annata 2023-2024.

C’è da valutare i sostituti, Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, la cui presenza non è certa nel prossimo campionato, in particolare il cileno, le cui parole durante la parata dello Scudetto suonavano come una sorta di addio: “Ho vinto tante cose in carriera ma questo scudetto è speciale, è quello della seconda stella. Ho visto crescere questi ragazzi, come Barella. Grazie di tutto, in bocca al lupo”. Con il contratto in scadenza che difficilmente gli verrà rinnovato, il Nino Maravilla lascerà il club neroazzurro per la seconda volta in carriera.