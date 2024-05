Il tuo tempo qui è finito: Milan, scelta drastica in difesa | Un giocatore di fama mondiale vestirà rossonero

A malincuore, il Milan ha preso la sua decisione: addio ad un difensore, ma c’è già l’accordo con un top internazionale

Le ambizioni erano altissime, ma il Milan non le ha minimamente rispettate. Nonostante un mercato faraonico estivo da 130 milioni di euro complessivi, i rossoneri chiudono l’ennesima stagione senza trofei, ottenendo l’astio della propria tifoseria, stanca di questa “mediocrità”.

L’addio di Sandro Tonali in estate al Newcastle United per circa 70 milioni di euro è stata una perdita importantissima, ma ha permesso di aumentare notevolmente il budget e ricostruire al meglio la rosa sia negli undici titolari, che nella panchina.

L’obiettivo principale era formare un organico più forte e completo e nei singoli ci sono riusciti, ma nonostante ciò la squadra ha ottenuto il medesimo risultato della stagione precedente: fuori da tutte le competizioni e bacheca dei trofei non aggiornata.

In Serie A lottano per il secondo posto in classifica con la Juventus ed il Bologna, a quattro giornate dal termine; in Coppa Italia sono usciti ai quarti contro l’Atalanta e sono retrocessi in Europa League arrivando terzi ai gironi di Champions League, dalla quale sono usciti ai quarti contro la Roma di De Rossi.

Cambio in panchina

La dirigenza dovrà attuare importati cambiamenti per rendere il Milan più competitivo e riportarlo nuovamente ai vertici del calcio italiano ed europeo. La prima modifica sarà con molta certezza l’allenatore, con il capro espiatorio del fallimento post Scudetto attribuito a Stefano Pioli.

La scorsa stagione è stata salvata dal raggiungimento delle semifinali di Champions League, ma questa sembra non dargli scampo: con zero trofei in due anni, maggior numero di derby persi da allenatore rossonero nella storia, 6 derby di fila persi e le pesanti sconfitte contro le rivali della Serie A, la permanenza in panchina è ormai da escludere.

Occhi sul top

Con lui in partenza si dirà addio con molta probabilità anche ad alcuni calciatori che non riescono più ad esser utili all’obiettivo primario del Milan. Uno tra tutti è Simon Kjaer, protagonista della difesa rossonera negli ultimi anni, ma che non è riuscito più a tornare su quei livelli in seguito al grave infortunio al ginocchio.

La sua avventura a Milanello è finita, il procuratore conferma l’addio al termine della stagione e dunque il Milan è alla ricerca di un difensore centrale di livello che faccia coppia con Tomori. Il nome in cima alla lista è quello di Raphel Varane, che lascerà a parametro zero il Manchester United a fine stagione, rappresentando un’occasione più che ghiotta per sistemare la retroguardia rossonera, con l’ottima notizia dichiarata di potersi ridurre l’ingaggio pur di restare in una big europea.