Qui da noi sei il benvenuto | Napoli, tutti gli sforzi non sono bastati: maxi offerta per il Big azzurro

La notizia fa tremare i tifosi partenopei, addio vicino: l’assalto al big del Napoli è pronto con un’offerta monstre

Per i tifosi del Napoli sembra passato un decennio ma la realtà è che è trascorsa una sola stagione. Esattamente “dalle stelle alle stalle”, passando dall’essere Campioni d’Italia 33 anni dopo l’ultimo successo, a rientrare quasi con fatica nella parte sinistra della classifica.

Non è chiaro quale sia stato il fattore scatenante ma l’involuzione avuta dalla società di Aurelio De Laurentiis è stata incredibile, rischiando addirittura di non qualificarsi per nessuna competizione europea e disputare la prossima annata senza coppe.

La testimonianza che non sono riusciti a mantenere il controllo è stato il continuo cambio di allenatori sulla panchina; prima con Rudi Garcia fino a novembre, poi con Walter Mazzarri fino a febbraio ed infine con Francesco Calzona fino al termine della stagione.

Una situazione che ha avuto importanti ripercussioni sui calciatori stessi, che non sono stati in grado di esprimere a pieno il loro potenziale e dare continuità ai risultati, uscendo anche dalla Coppa Italia e dalla Champions League già agli ottavi di finale.

Rivoluzione e calciomercato

Appena terminerà la stagione sarà un periodo cruciale per il Napoli, che come dichiarato dal suo presidente sarà soggetto ad una rivoluzione sia dentro che fuori dal campo. Verranno costruite nuove infastrutture, sarà istituita una nuova dirigenza e si avvierà il progetto del nuovo stadio.

All’interno del rettangolo di gioco saranno cambiati molti interpreti, con il mercato che dipenderà soprattutto dalla cessione di Victor Osimhen, la cui vendita tramite la clausola di 130 milioni di euro garantirebbe un importante budget per riformare al meglio la squadra.

Assalto al top

Oltre al bomber nigeriano, a Piotr Zielinski promesso sposo all’Inter di Simone Inzaghi a parametro zero, potrebbe partire Khvicha Kvaratskhelia, un altro pilastro della squadra campana, fondamentale nella vittoria del loro terzo titolo, nonostante si trattasse del suo primo anno in Europa ed in Serie A.

Il georgiano sta trattando il suo rinnovo con il Napoli, ma per ora non sembrino esserci i margini per raggiungere un accordo tra domanda ed offerta. Nell’ipotesi in cui non si riuscisse a concretizzare la trattativa, l’agente spingerebbe per la cessione a circa 80 milioni di euro, con il Barcellona in prima fila per garantirsi il 23enne e soddisfare tutte le sue richieste contrattuali pur di averlo in rosa la prossima stagione.