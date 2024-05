In due non firmeranno il rinnovo: Inzaghi dovrà fare a meno di loro | La notizia catastrofica subito dopo i festeggiamenti

Messo in bacheca il 20° scudetto in casa Inter è tempo di pensare al futuro: il gruppo campione d’Italia è prossimo a perdere due elementi.

La fine delle celebrazioni per lo scudetto della seconda stella in casa Inter è ancora lontana. Dopo le “oceaniche” feste di domenica 28 aprile, durate quasi 12 ore dopo il termine della partita contro il Torino, sono infatti in programma altri avvenimenti.

In occasione dell’ultima partita casalinga della stagione, il 19 maggio contro la Lazio, Lautaro Martinez alzerà al cielo di San Siro la Coppa dello scudetto, in uno stadio già sold out da settimane. Quindi, dopo l’ultima giornata di campionato, ci sarà spazio anche per un po’ di musica, con un maxi-concerto ancora in fase di allestimento.

Sicura è la presenza di alcuni noti cantanti tifosi dell’Inter, da Max Pezzali a Ligabue fino a Tananai. Solo a quel punto calerà il sipario su un’annata indimenticabile per i colori nerazzurri, almeno in campionato, e si inizierà a pensare al futuro.

La conquista del 20° scudetto, pur non accompagnata dal record assoluto di punti in Serie A, ha, se non spazzato via, quantomeno lenito la delusione per la precoce eliminazione dalla Champions League. Proprio alla luce dell’ampio vantaggio sulla concorrenza in Italia, andare il più avanti possibile in Coppa era uno scenario allettante.

Inter, la rosa dello scudetto perde i pezzi: sicuri due addii

L’Atletico Madrid dell’ex Simeone ha invece sbarrato la strada alla squadra di Inzaghi, il cui primo obiettivo della stagione era comunque proprio la conquista di uno scudetto dal forte valore simbolico anche a livello numerico. Missione compiuta ed ora la parola passa… alla squadra mercato.

Già, perché in un’estate che si preannuncia ricca di cambiamenti sulle panchine di molte grandi della Serie A, l’Inter potrà cercare di unire all’indiscutibile vantaggio tecnico espresso dal campionato quello legato alla continuità della gestione tecnica. Simone Inzaghi è prossimo a firmare il rinnovo e con lui un paio di pilastri della squadra come lo stesso Lautaro e Barella. Altrettanti, però, saranno i dolorosi addii.

Mercato Inter, Sanchez e Sensi ai saluti: sostituti già scelti

Lasciare la squadra con la quale si è appena vinto uno scudetto non può che generare rammarico, nei diretti interessati e nei dirigenti, ma il destino di Alexis Sanchez e Stefano Sensi sembra segnato. L’attaccante cileno e il centrocampista marchigiano, entrambi a scadenza nel prossimo giugno con l’Inter ed entrambi freschi di secondo scudetto con i nerazzurri, sono prossimi all’addio definitivo.

A prendere i loro posti saranno rispettivamente Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, in arrivo a parametro zero. Due, teorici, upgrade per la rosa nerazzurra, che vedrà comunque lievitare il monte ingaggi, dal momento che le uscite di Sanchez e Sensi faranno risparmiare “solo” 8 milioni di euro lordi. Sanchez lascia un anno dopo essere tornato a sorpresa per ricoprire il ruolo di quarto attaccante. Quanto a Sensi, i tre scampoli di partita giocati in campionato attestano come il giocatore non sia mai entrato nelle gerarchie di Inzaghi.