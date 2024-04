‘È svenuto di colpo’: l’ex bianconero trasportato in barella | Cuore in gola per le condizioni del bomber

I tifosi con il fiato sospeso dopo l’incidente avvenuto in campo. Ecco che cosa è successo e quali sono le condizioni del giocatore.

C’è un giocatore che ha fatto preoccupare parecchio i tifosi e coloro che lo hanno ammirato anche in passato con la maglia bianconera nella nostra Serie A. Un atleta che si è distino anche fuori dal campo grazie a valori e comportamenti da persona perbene.

Uno stadio pieno, una vittoria ormai in tasca e tutto che sembra andare per il verso migliore. Poi lo scontro e la perdita temporanea dei sensi. Il grande spavento e il pensiero che corre troppo veloce alle ultime vicende che in alcuni casi hanno anticipato il peggio.

Questa volta è andata bene e si è trattato soltanto di un normale scontro di gioco. Il calciatore ha reagito dopo qualche istante di preoccupazione. Ora tutti possono tirare un sospiro di sollievo.

Stiamo parlando di un attaccante che ha già militato nel nostro campionato e che è divenuto presto uomo mercato. Il club che lo ha lanciato è solito scoprire nuovi talenti anche se in questo caso la destinazione successiva del diretto interessato è stata la Premier League.

E adesso che succede?

Fortunatamente le cose sono andate per il verso giusto ma avremmo potuto assistere a una situazione decisamente peggiore. È successo tutto durante Everton-Nottingham Forest e il protagonista di questa storia è l’ex calciatore dell’Udinese Beto.

Dopo un contrasto aereo con Gibbs-White infatti il portoghese è crollato a testa, perdendo i sensi per qualche istante. Il tutto è successo a fine partita, quando ormai la squadra di Liverpool pregustava il successo. Lo stadio è rimasto all’improvviso col fiato sospeso ma il finale è stato tutto tranne che tragico.

Il lieto fine

L’ex calciatore dell’Udinese ha lasciato il campo con la maschera dell’ossigeno ma ha anche fatto cenno con la mano di stare bene ed essere cosciente. Lo staff medico dell’Everton ha deciso comunque di portare il giocatore in ospedale per accertamenti ma non ci sono state complicazioni.

Nelle prossime ore il giocatore verrà valutato nuovamente ma tutto lascia pensare che tornerà regolarmente ad allenarsi assieme ai propri compagni. Dopo il grande spavento una buona notizia per il club e per i suoi tifosi. Anche in Inghilterra Beto si sta facendo apprezzare in primis come uomo e poi come calciatore.