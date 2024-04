Torna il prossimo anno: Spalletti costretto a cambiare i piani | Annuncio direttamente dall’ospedale

Bruttissima notizia in vista degli Europei: Spalletti perde uno dei suoi per infortunio, tornerà il prossimo anno

Nell’anno corrente il calcio non conoscerà la parola sosta. In seguito al termine di tutte le competizioni nazionali ed internazionali, non inizierà la pausa estiva, ma le Nazionali si daranno battaglia ad Euro 2024 a partire dal 12 giugno.

La Nazionale campione in carica è la nostra Italia, che ha conquistata nell’ultima edizione il secondo europeo della sua storia, grazie ad un incredibile cammino che li ha condotti a vincere la finale ai rigori a Wembley, proprio contro la padrona di casa, l’Inghilterra.

Il CT di allora era Roberto Mancini, attuale CT dell’Arabia Saudita, mentre nella 17esima edizione del torneo ci guiderà Luciano Spalletti, che dopo lo straordinario trionfo del campionato sulla panchina del Napoli, prova a dare una gioia a tutta Italia.

Da quarta serie, gli azzurri sono stati sorteggiati nel Gruppo B, insieme ad Albania, Croazia e Spagna; con molte probabilità il girone più difficile del torneo ma ciò non spaventa il mister, che ha suonato la carica e ha promesso di difendere al meglio il titolo.

I convocati

A giugno verrà ufficializzata la lista dei calciatori che disputeranno in Germania gli Europei, la quale ha subito una diminuzione da 26 a 23; una modifica attuata a tutte le federazioni, ritornando al numero canonico che per Euro 2021 variò a causa della pandemia Covid.

Il regolamento prevede cinque sostituzioni a disposizione in ogni partita e l’invio ufficiale dei convocati una settimana prima del primo match, dunque il 7 giugno, nella quale i calciatori potranno essere sostituiti in caso di infortunio.

Addio Nazionale

Arrivano pessime notizie per Spalletti dalla Premier League, in particolare dal Tottenham di Postecoglou, secondo le quali Destiny Udogie non potrà disputare gli Europei in seguito ad un intervento chirurgico subito al quadricipite sinistro. Il terzino italiano ha postato una foto sui propri canali social, nella quale era nel letto d’ospedale con di fianco la madre e ringraziava chiunque gli sia stato intorno ed il supporto ricevuto.

Uno stop che lo terrà lontano dai campi da gioco per mesi, il cui rientro si ipotizza durante l’ultima settimana del pre campionato, ritrovandolo a disposizione per la prima partita stagionale con il club. Una gravissima perdita per gli Spurs, che perdono un giocatore chiave in vista del finale di stagione e per l’Italia che perde la sua freccia sulla fascia sinistra.