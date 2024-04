“Un giocatore talentuoso”: la Roma ha chiuso un affare | L’ex giallorosso rivela il grande nome

Tifosi in visibilio, l’ex giallorosso non risparmia i complimenti: “la Roma ha acquistato un calciatore di grandissimo talento”

All’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina della AS Roma, se poi aggiungiamo in funzione di sostituto di uno dei più grandi allenatori di sempre, Josè Mourinho, tutti erano scettici, soprattutto in seguito alla deludente esperienza alla Spal in Serie B.

È però bastato poco per zittire tutte le critiche, guadagnare l’amore dei tifosi, dimostrare di voler iniziare un lungo progetto alla guida dei giallorossi e riportare quanto prima un trofeo da festeggiare nelle piazze della Capitale: con certezza sarà anche la prossima stagione allenatore della Roma.

Una squadra totalmente differente rispetto a quella dell’allenatore portoghese, maturata psicologicamente e più consapevole dei propri mezzi, tanto da cambiare totalmente l’approccio alle partite, dimostrandosi affamati di vittoria e di conquiste.

L’ex campione del mondo già dimostrava in campo di essere un leader nato, passando semplicemente dall’esser un comunicatore esemplare con i compagni al farlo con i propri calciatori, oltre ad esser stato in grado di creare un ottimo gruppo e di trasmettere fiducia ad ognuno dei suoi partecipanti.

I risultati parlano

Per tanti, sono solamente le statistiche a contare nel mondo del calcio, ma anche in queste De Rossi ha saputo dimostrare lo strabiliante lavoro che sta svolgendo a Roma, aumentando notevolmente la media punti e raggiungendo risultati che i tifosi credevano fossero impensabili quando non era presente in panchina.

Attualmente è quinta nel campionato di Serie A con l’obiettivo di qualificarsi alla prossima edizione di Champions League ed è ai quarti di finale di Europa League, con la volontà di arrivare in finale come lo scorso anno e portare la coppa a Trigoria.

Orgoglio e passione

Riccardo Marchizza, difensore classe 1998 del Frosinone, è cresciuto nelle giovanili della Roma, nel cui periodo ha conosciuto Daniele De Rossi e sul quale si è soffermato ai microfoni di Radio Tv Serie A “Sono felicissimo per Daniele, l’ho conosciuto quando ho fatto dei mesi in prima squadra alla Roma. È un ragazzo eccezionale, ci siamo sentiti spesso. Quando ha firmato con la Roma gli ho scritto che è un orgoglio vederlo allenare, ero felice per lui perché immaginavo quanto avesse aspettato questa chiamata. Ho scritto al papà di De Rossi, Alberto, dicendogli: “Se sei ancora vivo, sono felice per te”, perché immagino sia stata un’emozione fortissima”

Si è inoltre espresso su Tommaso Baldanzi, acquistato nella finestra di mercato invernale per 10 milioni di euro + 5 di bonus e conosciuto durante l’anno di prestito ad Empoli: “A Empoli si vedeva già fosse un giocatore talentuoso, è migliorato col tempo e adesso si ritrova a giocare nella Roma. Ha un ruolo importante, col tempo magari prenderà il posto da titolare”.