Anche Inzaghi si è convinto: ecco l’innesto che mette tutti d’accordo | Manca solo l’ufficialità

In attesa di fare festa per il 20° scudetto l’Inter si proietta già alla prossima stagione: il nuovo volto in attacco sorprende tutti.

In casa Inter la programmazione delle lunghe celebrazioni per la conquista del 20° scudetto procede spedita. Del resto non capita ogni anno di aggiungere una stella sulle proprie maglie. L’ultima “decina” i nerazzurri l’avevano conquistata nel lontano 1974, quindi va da sé che i protagonisti delt titolo 2024 si meriteranno un posto nella storia del club.

Eppure, nonostante la marcia da record in campionato, qualche rimpianto si staglia all’orizzonte. Il riferimento non va tanto al pareggio contro il Cagliari che ha precluso la possibilità di migliorare il record di punti nella Serie A a 20 squadre, che resterà quindi anche per quest’anno i 102 della Juventus 2013-’14.

Il rammarico nell’ambiente nerazzurro riguarda la cavalcata interrotta in Champions League. Non vedere infatti in semifinali né l’Atletico Madrid, giustiziere dell’Inter ai calci di rigori agli ottavi dell’edizione in corso, e neppure il Manchester City campione d’Europa uscente non può che dare lo spunto a qualche amara considerazione.

Eliminare i Colchoneros era un obiettivo alla portata della squadra di Inzaghi, ben prima del sempre imprevedibile epilogo ai calci di rigore, quanto al City il ricordo di quella finale di 10 mesi fa giocata meglio della squadra di Guardiola si fa sempre più doloroso dopo aver visto una formazione come il Real Madrid subire a lungo gli attacchi degli Sky Blues.

Inter, il futuro è adesso: la prossima Champions è già nel mirino

Tuttavia, si sa, la Champions è il torneo dei dettagli, quello nel quale è fondamentale farsi trovare pronti al momento giusto, anche dal punto di vista fisico. Una volta che le feste per lo scudetto numero 20 saranno archiviate, ecco allora che i dirigenti dell’Inter inizieranno a pensare a un nuovo assalto all’Europa.

L’obiettivo della prossima stagione sarà confermarsi in Italia, ma anche tornare protagonisti in una Champions che con la nuova formula sarà ancora più impegnativa. Per farcela servirà un organico all’altezza in tutti i reparti, comprensivo anche di giovani di talento da buttare nella mischia senza paura. Meglio se… a chilometri zero.

Tutti pazzi per Daniele Quieto: Inzaghi pronto a promuovere il talento della Primavera

Già, perché ogni giorno che passa diventa sempre più probabile che nella rosa dell’Inter edizione 2024-’25 trovi spazio anche Daniele Quieto. Il fantasista italo-venezuelano classe 2005 è uno dei prospetti più interessanti del vivaio nerazzurro e sta continuando a far parlare di sé nella Primavera di Christian Chivu. I giovani nerazzurri sono infatti in testa alla classifica anche grazie alle magie di Daniele, le cui giocate hanno stregato da tempo anche Simone Inzaghi.

Il tecnico emiliano segue spesso le gare della Primavera ed è rimasto folgorato dalla qualità di Daniele, la cui avventura all’Inter è iniziata nell’ormai lontano 2019. Tutti alla Pinetina scommettono su un avvenire glorioso per Quieto, anche a livello di nazionale, essendo già entrato nel giro dell’Under 19 dopo essere stato un pilastro dell’Under 17 e dell’Under 18. L’Inter non ha alcuna intenzione di disfarsene e anzi è quasi sicuro che Inzaghi lo vorrà vedere all’opera la prossima estate in ritiro, per poi valutare l’eventuale inserimento nella prima squadra.