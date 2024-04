La situazione è gravissima: Juventus, finale di campionato con l’handicap | L’orlo del baratro davanti ai bianconeri

Non c’è pace per i bianconeri: per Allegri spunta un brutto imprevisto in vista delle partite decisive tra campionato e Coppa Italia.

Il momento decisivo della stagione è in arrivo anche per la Juventus. Costretti a guardare da spettatrice l’ottimo percorso che le squadre italiane stanno avendo nelle coppe europee nell’annata che precede l’introduzione della nuova Champions League, i bianconeri sono pronti per tornare protagonisti sul palcoscenico internazionale.

Il ricordo della beffarda eliminazione subita in semifinale di Europa League contro il Siviglia nella scorsa stagione è ancora vivo, ma Danilo e compagni puntano dritti a tornare a disputare la coppa più importante, quella Champions che da anni non regala soddisfazioni alla Juventus.

Il piazzamento utile per giocare la prima edizione del massimo torneo continentale con la nuova formula non è tuttavia ancora stato conquistato dalla Juventus, che dopo aver vissuto oltre metà campionato in seconda posizione e a stretto contatto con l’Inter è incappata in un brusco calo di rendimento.

L’ultimo mese di stagione sarà allora fondamentale per centrare gli obiettivi fissati dalla società, ovvero la miglior classifica possibile in campionato, entro i primi quattro posti, e la finale di Coppa Italia, traguardo che garantirà la partecipazione alla Final Four della Supercoppa Italiana nel gennaio 2024.

Juventus, guai senza fine: torna l’emergenza infortuni per il finale di stagione

Se così sarà nella prossima stagione la Juventus sarà protagonista su addirittura cinque fronti, compreso il Mondiale per Club, la cui prima edizione con la nuova formula a scadenza quadriennale si giocherà negli Stati Uniti nell’estate 2025.

Ad oggi quella data appare più lontana che mai per i bianconeri, che nei prossimi mesi potrebbero andare incontro a cambiamenti importanti, in panchina e non solo. Sul mercato infatti l’obiettivo sarà quello di allungare una rosa che nel finale della stagione in corsa rischia di fare i conti con una vera e propria emergenza.

Milik e Kean ancora out: uomini contati in attacco per Allegri

In vista della trasferta di campionato sul campo del Cagliari, infatti, che precederà il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, Allegri ha gli uomini contati in particolare in attacco. All’Unipol Domus e pure all’Olimpico le uniche risorse a disposizione per l’attacco saranno i titolari Dusan Vlahovic e Federico Chiesa oltre al primo ricambio Kenan Yildiz.

Tanto Arkadiusz Milik quanto Moise Kean saranno infatti indisponibili. Una tegola per il tecnico livornese, che avrà quindi ben poche opzioni a partita in corso. L’attaccante polacco non ha ancora recuperato dal problema muscolare che lo tiene fuori da metà marzo, mentre Kean si è fermato per un fastidio al ginocchio sinistro avvertito dopo il derby e la data del suo ritorno in campo in questa stagione tribolata ancora senza gol è avvolta nel mistero.